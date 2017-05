Sareb pon á venda 227 vivendas novas en Galicia

Sareb puxo á venda 3.716 vivendas novas situadas en 16 comunidades autónomas, 227 delas en Galicia, e con prezos entre 17.000 euros e case 400.000 euros no marco da súa campaña 'Casas de estrea', que durará tres meses.

Urbanización en Barbadás abandonada

Entre estas vivendas atópanse algunhas que terminou a propia compañía, dado que as obras non estaban finalizadas no momento da súa constitución. Trátase de activos residenciais de diferentes tipos localizadas en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castela e León, Castela-A Mancha, Cataluña, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Estremadura, Galicia, A Rioxa, Murcia e Navarra.

Concretamente, o prezo máis baixo, 17.700 euros, corresponde a un piso situado en Sayago (Zamora), mentres que o máis alto, uns 394.417 euros, é o dun chalé de 220 metros cadrados de Das (Xirona).

A venda destas vivendas lévase a cabo a través de Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat e Solvia, encargados da xestión e a comercialización dos activos de Sareb.

COMUNIDADE VALENCIANA, A REXIÓN CON MAIOR OFERTA

A maior oferta atópase en Comunidade Valenciana, con 816 inmobles en venda e, en concreto, Alacante conta con 359. Alí atópase o activo máis barato da comunidade, que é unha promoción de catro apartamentos turísticos en Mutxamel, cun prezo de 26.300 euros cada un.

Por detrás desta rexión sitúanse Castela-A Mancha (666 inmobles), Andalucía (537), Castela e León (474), Murcia (244), Galicia (227), Cataluña (168), Cantabria (141), Estremadura (100), Comunidade de Madrid (66), Aragón (90), A Rioxa (81) e Asturias (65), Canarias (28).

No marco desta campaña, Sareb habilitou o microsite www.sarebcasasdeestreno.es, no que se poden consultar os detalles das vivendas.