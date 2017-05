A decisión sobre Ferroatlántica e a situación da AP-9 centrarán as preguntas a Feijóo no próximo pleno

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, enfrontarase no pleno da semana próxima a preguntas da oposición sobre a decisión que tomará ante a petición de segregación de Ferroatlántica e relativas á situación da AP-9.

En concreto, como anunciaron os representantes dos grupos parlamentarios ao termo da xunta de portavoces, o BNG esixirá "un compromiso claro e rotundo" que free o "pelotazo" que pretende dar Ferroatlántica coa venda das centrais do Xallas.

Pola súa banda, o PSdeG sacará a colación a falta de peso político de Feijóo en Madrid, á vista da negativa avanzada polo Goberno de transferir a titularidade da AP-9 a Galicia, e demandará máis investimentos en infraestruturas na nosa comunidade.

Finalmente, En Marea reclamará saber "a que intereses serve" Feijóo en dúas cuestións "transcendentais" para Galicia, como son a AP-9 e Ferroatlántica. O seu obxectivo é dilucidar se "defende os intereses do PP e de empresas amigas" ou dos "galegos".

Ademais, no pleno que arrincará o martes da semana próxima debaterase unha iniciativa lexislativa popular para reclamar a ampliación do hospital pontevedrés de Montecelo e comparecerá o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.

EN CONTRA DA SEGREGACIÓN

No relativo a Ferroatlántica, a portavoz nacionalista, Ana Pontón, censurou a "falta de transparencia" da Xunta antes de facer fincapé en que "non se pode permitir que se especule" coas centrais e se se poñan "en risco centos de traballos" na Costa da Morte.

Sen deixar de pór o acento en que Villar Mir está "imputado polo suposto financiamento ilegal do PP", deixou claro o seu rexeitamento a calquera estratexia que busque "xustificar o pelotazo". E é que, como lembrou, a empresa incorreu en diversas "promesas incumpridas" ao longo do tempo, como a relativa ao mantemento do emprego, a pesar de que hoxe ten aproximadamente a metade de traballos que cando se instalou.

A continuación, o socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, quen reclamou sen éxito a comparecencia do conselleiro de Industria, Francisco Conde, para abordar este asunto, censurou que o PP "furte ao Parlamento un debate absolutamente necesario". Con todo, dirixirá unha pregunta ao Goberno para que "exprese con claridade" a súa postura ante a solicitude da empresa de segregar a produción industrial e a enerxética.

Desde En Marea, o seu viceportavoz, Antón Sánchez, afeou a "ambigüidade calculada" da Xunta neste proceso, en lugar de situarse en favor dos "intereses xerais" impedindo esa segregación. "Se finalmente non a autoriza --anticipou-- será polo cálculo do desgaste electoral que lle suporía". E, do mesmo xeito que Pontón, expresou a súa desconfianza sobre as promesas de investimento da empresa.

"É unha nova mentira de Villar Mir e o seu xenro para coller o botín e retirarse", interpretou, á vez que incidiu en que este empresario "vive dos favores das administracións públicas" gobernadas polo PP.

"VIVIMOS NUN ESTADO DE DEREITO"

En representación do PPdeG, Pedro Puy explicou que as decisións das administracións non obedecen a un criterio político, senón que se toman tras analizar o marco xurídico técnico.

"Vivimos nun estado de dereito e hai procedementos reglamentados e aos que teñen dereito todos os administrados, incluídas as empresas", salientou, antes de esixir "un pouco de sentido común".

O que aseverou é que a decisión atenderá ao "interese xeral, que inclúe a defensa dos postos de traballo", despois de rexeitar "insinuacións escuras". E pospuxo as explicacións no hemiciclo ata o momento en que "se adopte".

INFRAESTRUTURAS

Outro dos asuntos capitais da sesión plenaria da semana próxima é o estado das infraestruturas, que Leiceaga levará á sesión de control ao presidente para denunciar a caída dos investimentos do Estado en Galicia.

Máis centrado na AP-9, o portavoz de En Marea lembrará "a privatización a prezo de amigo" desta infraestrutura durante o goberno de José María Aznar, sendo Feijóo conselleiro de Obras Públicas, e reclamará "o seu rescate para o público" en menos da Xunta.

Ademais, o grupo rupturista presentará unha interpelación sobre o novo mapa de transporte público, elaborado "precipitadamente" e "só contando coas empresas" para a súa redacción.

Pola súa banda, o Bloque impulsará unha iniciativa para tentar rebaixar "as peaxes de escándalo" da Autoestrada do Atlántico, que volveu a tachar de "estafa legalizada", e para esixir ao Goberno que "a primeira" vía que ha de "rescatar" non son as radiais madrileñas, senón a AP-9.

AXUDAS POLAS XEADAS

Outro aspecto no que coincidiu a oposición foi a reclamación de que a Xunta conceda axudas directas aos produtores afectados polas xeadas.

Así, os nacionalistas solicitarán "compensacións directas" para "paliar as perdas" dos viticultores, os produtores de mel, de castaña e os hortifloricultores; unha petición similar á dos socialistas. "Que o tomen en serio", requiriu Leiceaga.

Pola súa banda, En Marea, que non levará a este pleno ningunha solicitude sobre este asunto, si criticou (do mesmo xeito que o resto de portavoces da oposición) que a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, esgrima que "o asegurable non é indemnizable".

Neste punto, lembrou que a Xunta reduciu case á metade as axudas aos seguros agrarios e que non atendeu a petición de pólizas adaptadas ás necesidades dos produtores. "Esta señora non cumpre os mínimos", censurou.

Tamén esta "chulería" foi tachada de "incalificable" por Ana Pontón, mentres o dirixente socialista criticou que a administración "mirou para outro lado" no relativo aos seguros agrarios.

Finalmente, Puy Fraga anunciou que o seu grupo preguntará á Xunta sobre "os efectos" das xeadas en distintos cultivos e as medidas que porá en marcha.

INVESTIGACIÓN SOBRE ANGROIS

Tamén se votará, a instancias de En Marea, unha petición para que o Congreso poña en marcha unha comisión de investigación sobre o accidente de Angrois. BNG e PSdeG avanzaron o seu apoio, mentres o PPdeG decidirá a súa postura na reunión de grupo.

Adicionalmente, os populares demandarán medidas para garantir o acceso á vivenda, mentres En Marea porá o foco na pobreza infantil.

Pola súa banda, os socialistas interesaranse pola situación dos pensionistas retornados de Venezuela que non están a percibir as súas nóminas e polas novas probas de acceso á universidade.