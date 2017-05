Angrois.- En Marea forzará no Hórreo que PPdeG e PSdeG aclaren se secundan que o Congreso investigue o accidente

En Marea levará ao próximo pleno unha iniciativa para que o Parlamento se pronuncie ao redor da apertura dunha comisión de investigación no Congreso sobre o accidente do Alvia no barrio compostelán de Angrois en xullo de 2013.

"Queremos ver que din agora PPdeG e PSdeG", sostivo, na rolda de prensa posterior á reunión na que se fixa a orde do día dos plenos, o viceportavoz do grupo rupturista, Antón Sánchez.

Tras deixar claro que esta iniciativa non implica unha "renuncia" a que tamén se investigue o sinistro ferroviario no Pazo do Hórreo, xustificou a súa presentación en que tanto populares como socialistas sempre obxectaron en Galicia que o ámbito competencial para a investigación parlamentaria é o Congreso dos Deputados.

Así é que, a pesar de considerar "falso" ese argumento, Sánchez reivindicou que "a causa" é "suficientemente importante" como para seguir "reforzando a loita" a favor de que "salga á luz a verdade".

Ao fío diso, volveu denunciar que a apertura da comisión de investigación na Cámara baixa "está a ser bloqueada con métodos antidemocráticos". "A intención do PP é impedir o coñecemento da verdade e a depuración de responsabilidades", reprobou.

BNG E PSdeG AVANZAN O SEU APOIO

Pola súa banda, a líder do BNG, Ana Pontón, avanzou que o seu grupo apoiará "todas as iniciativas que busquen a verdade, a reparación e a xustiza" en casos como este, así como que persigan que "non se repitan" accidentes de tal magnitude.

Desde o PSdeG, o seu portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga, esgrimiu a "coherencia" do seu grupo para lembrar que "sempre" defendeu que o Congreso é a institución adecuada para investigar, tendo en conta que a competencia sobre a xestión ferroviaria se residencia no ámbito estatal.

A esa "posición favorable" a que se reclame a investigación na Cámara baixa, tras celebrar que En Marea "rectificase" e sumouse á súa postura, engadiu a petición de "unha investigación técnica independente" sobre o accidente.

Finalmente, Pedro Puy declinou avanzar a postura do PPdeG, pero, do mesmo xeito que Leiceaga, sinalou que "sempre" sinalou o Congreso como "o lugar adecuado" para investigar. Non en balde, propuxo unha declaración institucional neste sentido, pero non tivo o apoio dos demais grupos.

Ademais, considerou "importante" contar con "un informe técnico incontrovertido" sobre o sinistro, despois de que o elaborado fose cuestionado pola UE, e dirimir as eventuais responsabilidades penais no ámbito xudicial.

SEGUNDO PARLAMENTO?

De aprobarse esta iniciativa, o Parlamento de Galicia converteríase na segunda cámara autonómica que solicita que o Congreso investigue o accidente de Angrois.

A primeira foron as Cortes de Castela e León, onde os socialistas deron o seu voto favorable e os populares optaron pola abstención.