Os grupos saúdan que se estude implantar en Galicia un delegado da fiscalía anticorrupción

Todos os grupos con representación no Parlamento galego saudaron este martes que o fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza, abrise a porta a analizar a implantación dunha delegación da fiscalía anticorrupción en Galicia.

Preguntada por esa posibilidade, que Maza comentou na Cadena SER, a portavoz do BNG no Parlamento, Ana Pontón, valorou a iniciativa, pero xulgou que o "máis importante" é que funcione "con independencia" e "sen interferencias do PP".

"Porque se imos ter un fiscal que funciona con directrices de que non se pode investigar ao PP, non se se cumprirá un papel real", resolveu.

A continuación, o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, lembrou que o seu grupo xa o solicitou no pasado porque considera que sería "útil". E tamén puxo o foco na importancia de que traballe de forma "independente" e "con total autonomía".

Desde En Marea, o seu viceportavoz na Cámara galega, Antón Sánchez, evocou tamén a súa petición no mesmo sentido e incidiu en que o seu labor debe estar "separada" do poder executivo.

Non en balde, entendeu que é "un problema fundamental" non distinguir ambos os espazos, como se viu na operación Lezo. "Non se pode colocar a un corrupto de fiscal anticorrupción", sentenciou sobre Manuel Moix.

"INAPROPIADO"

Fronte a iso, o portavoz do PP no Pazo do Hórreo, Pedro Puy, deixou en mans da administración de Xustiza a decisión sobre a creación de novos órganos, á vez que reprobou as palabras de Sánchez.

"Nós sempre respectamos á Xustiza", salientou, para deixar claro que "non" subscribe unhas manifestacións que tachou de "inapropiadas".