O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, reclamou a existencia de "unha universidade ao servizo da sociedade, que é a que nos paga", co fin de "lograr unha universidade implicada, directa, que non sexa un ente illado e que sexa unha parte activa ante a sociedade".

O conselleiro de Educación nun acto en Ferrol | Fonte: Europa Press

Respecto diso, Rodríguez destacou que esta unión "ten que levar a unha implicación cada vez maior entre a universidade e os sectores produtivos".

Román Rodríguez realizou estas declaracións en Ferrol, no campus universitario, durante a firma dun convenio entre o reitor da Universidade da Coruña (UDC), Julio Abalde, e o director de Navantía Ría de Ferrol, Julio Martín, para a creación da Cátedra Cosme Álvarez dos Ríos.

Esta cátedra ten por finalidade, segundo explicaron, "o fomentar o intercambio de experiencias nos ámbitos da docencia, investigación e cultura en xeral", cunha achega anual por parte da empresa naval pública de 45.000 euros e cuxa vixencia de convenio estableceuse en catro anos. Está destinada ao ámbito da enxeñaría naval e industrial.

O nome desta cátedra, que terá a súa sede en Ferrol, corresponde ao dun tenente xeral que foi o responsable do inicio das obras do Arsenal Militar de Ferrol e do estaleiro desta cidade, a partir do ano 1750, e dentro das actividades de promoción e investigación crearase o 'Premio a Innovación Navantia', de carácter anual, para a mellor idea de aplicación á construción naval, industrial ou sistemas asociados.

RELACIONES EMPRESA-UNVERSIDAD

O director dos estaleiros de Navantía na Ría de Ferrol, Julio Martín, destacou "a importancia das relacións" que manteñen "coa Universidade da Coruña, a través da Unidade Mixta de Investigación (UMI)".

"Na cal estamos a traballar en diferentes tecnoloxías para o proxecto de Estaleiro 4.0 e esta Cátedra vén referendar un pouco ese desexo de continuar estreitando relacións e ese soporte das novas xeracións", abundou.

O reitor da Universidade da Coruña incidiu en que "hoxe se culmina un traballo" que levan "meses realizando". "O que buscamos desde a universidade é lograr que a nosa industria sexa máis competitiva, para lograr melloras, cunha relación institucional que vai ser un instrumento fundamental para estreitar aínda máis as relacións con Navantia", sostivo.

Abalde tamén manifestou que con esta cátedra lógrase "un dos obxectivos da universidade, como é o desenvolvemento dos sectores industriais no que se atopa, como é neste caso o naval". "Onde, ademais, no noso caso estamos a desenvolver en Ferrol o Campus Industrial", concluíu.