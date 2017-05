O xornalista galego-valisoletano Celso Almuiña tachou de "controladores" da liberdade de prensa aos empresarios accionistas dos medios de comunicación e ás compañías anunciantes, unha nova forma de limitar o labor dos profesionais, tal e como criticou con motivo das XVIII Xornadas de Literatura e Xornalismo da Fundación Duques de Soria celebradas hoxe na Universidade Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid.

Participantes nas XVIII Xornadas da UEMC. | Fonte: Europa Press

A intervención do catedrático de Historia Contemporánea, humanista e escritor, autor da lección maxistral 'A controvertida liberdade de prensa. Mecanismos de control', serviu para que o galego-valisoletano fixese un repaso histórico das distintas modalidades de control padecidas polos medios de comunicación, desde o propio nacemento da imprenta, ata a Constitución Española en 1978, na que, fronte á liberdade do suxeito emisor instaurada a comezos do XIX, incorpórase como gran novidade a obrigación de que a información sexa veraz e ao servizo dos cidadáns.

Mecanismos de control como a censura previa imposta polas autoridades eclesiásticas e políticas, entre os séculos XVI e XVIII, ou a aplicada entre os séculos XIX e parte do XX, con especial incidencia na etapa do Franquismo, foron percorridos durante a súa alocución, salpicada con algunhas anécdotas, polo conferenciante, quen tamén se detivo no momento actual, no que, como así insistiu, a liberdade de prensa está en mans de distintos "controladores" como os accionistas dos medios e as empresas que se publicitan neles.

"Son os que teñen a última palabra", criticou o xornalista, para quen este problema non existiría se os destinatarios pagasen o valor real do que supoñen as informacións rigorosas. E é que, como así apuntou, "pedir a un xornalista que sexa un heroe é un suicidio profesional, non se pode enfrontar ao seu propio medio".

"NOTICIAS ABORTADAS"

O catedrático subliña que esta situación conduce ante determinados feitos a "noticias abortadas", "a maior manipulación que existe", froito de intereses dos accionistas e os anunciantes, máxime, como así lembrou, nunha época de crise na que os ingresos publicitarios víronse minguados ata nun 50 por cento.

Pero, ademais, aproveitou para colocar ao presidente norteamericano Donald Trump como pai dunha "novo paradigma" de propaganda denominada a 'post verdade', consistente en difundir falsidades co fin de "manipular as emocións", e todo iso ao presentar aos medios de comunicación como "os grandes inimigos do pobo porque non din máis que mentiras".

A lección maxistral de Celso Almuiña estivo precedida das palabras de salutación da reitora da UEMC e coordinadora destas xornadas, Imelda Rodríguez Escanciano, cunha chiscadela especial aos Duques de Soria, a súa Alteza a Infanta Dona Margarita e o seu esposo Carlos Zurita, así como das intervencións, primeiro da presidenta das Cortes de Castela e León, Silvia Clemente, e acto seguido do delegado da Razón en Castela e León, Jesús Fonseca.

A presidenta do Parlamento autonómico felicitouse pola consolidación dunhas xornadas que tiveron a súa primeira edición en 1999 coas Casas do Tratado de Tordesillas como escenario e que, como así apuntou, convertéronse en plataforma para a análise do colectivo, á vez que defendeu a importancia do idioma, en especial o castelán, como "instrumento de comunicación que posibilita o intercambio de ideas e a mestizaxe de culturas".

Pola súa banda, Fonseca glosou a traxectoria e personalidade de protagonista da lección maxistral, un "neno precoz", tal e como lle definiu ao lembrar que se converteu, con 17 anos, no profesor de Educación Xeral Básica máis nova de España; pai da Licenciatura de Ciencias de Información na Universidade de Valladolid, e "defensor sen concesións do xornalismo falado, escrito e en imaxes".

O delegado de 'La Razón' enmarcou as presentes xornadas no obxectivo de reivindicar a profesión xornalística como un "xénero literario, como o mellor oficio do mundo, e diso sabe moito Celso Almuiña, un home de conviccións e de vocación lusitana e iberoamericana", sentenciou.

O broche ás xornadas púxoo o presidente da Fundación Duques de Soria, Rafael Benjumea, quen anunciou a instauración a partir do próximo ano do premio 'Cámara de Ouro de Castela e León', dotado con 1.000 euros e que servirá para valorar o traballo dos camarógrafos dos distintos medios de comunicación da Comunidade.