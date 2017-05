Cruz Vermella e Garda Civil ofrecen en Ourense charlas a persoas maiores para previr roubos, timos e estafas

Cruz Vermella e a Garda Civil ofrecerán este mes de maio e en xuño en localidades da provincia de Ourense charlas a persoas maiores para previr roubos, timos e estafas.

Segundo concretan, as citas serán en Ourense o venres 19 de maio --ás 11,00 horas no Salón de Actos de Cruz Vermella--, no Barco de Valdeorras o mércores 24 e na Gudiña o 29 de xuño.

Estas charlas súmanse ás realizadas en abril coa Dirección Xeral de Tráfico en Riós e Viana do Bolo. Especialmente dirixidas a persoas maiores, as conferencias de educación viaria centrábanse na prevención de accidentes e atropelos. Ao finalizar, os participantes recibiron chalecos reflectores para circular por vías interurbanas.

Ademais destas campañas, o próximo día 30 de maio contarán coa colaboración da Asociación cultural e deportiva Bombeiros Ourense, que impartirá a charla titulada 'Consellos para facer máis seguro o seu fogar' no Salón de Actos de Cruz Vermella en Ourense ás 11,30 horas.