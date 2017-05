Monforte homenaxea a intelectuais da comarca

Monforte quere celebrar este día 17 de maio cunha mostra dos principais intelectuais da comarca. A exposición está organizada en paneis que ofrecen información biográfica e bibliográfica dos 26 autores. En concreto, son 26 pequenas olladas ás Letras de Lemos do A ó Z, posto que os apelidos destes escritores, escritoras e colectivos representan case todas as letras do abecedario.

José Tomé, alcalde de Monforte, na mostra Letras de Monforte, do A ao Z

Por outra parte, os paneis ofrecen unha escolma dalgún dos seus textos, pero non só de escritores senón tamén colectivos vinculados a Monforte e ás Terras de Lemos, que inclúen ademais de Monforte os concellos de Bóveda, Pantón, A Pobra do Brollón e Sober.

O monfortino Xosé Martínez Rodríguez tivo esta orixinal iniciativa sendo o artífice da escolma de autores, da información biográfica e bibliográfica así como tamén dos textos que se inclúen na mostra. Carlos, técnico de cultura, colaborou no deseño e o Colectivo Lemos Le en tarefas de documentación.

O alcalde, José Tomé, destaca que “esta exposición é un achegamento a 26 escritores e escritoras vinculados todos eles coas terras de Lemos, ben sexa porque naceron aquí ou ben porque a nosa comarca lles serviu de fonte de inspiración para os seus traballos”.

Por outra parte, o rexedor subliña que “a palabra da xente de Lemos é patrimonio noso e merecen moitas homenaxes. Con esta exposición, de xeito modesto e con agarimo, rendemos unha pequena homenaxe a todos estes autores”.

Autores presentes na exposición

Os autores e colectivos seleccionados para estas 26 pequenas olladas ás Letras de Lemos en 2017 son Xurxo Ayán, Manuel Banet Fontenla, Sara Cao, Lois Diéguez, Os Estraloxos, Enrique Fernández Llano, Alicia Fernández Rodríguez, Xosé Lois García, Manuel Hermida Balado, Xosé Ibáñez Fernández, Antón Lopo, Manuel María, Olga Novo, Bacharel Olea, Antón Patiño Regueira, Lois Pereiro, Xabier Quiroga, Sabela Rodríguez Ojea, Margarita Rodríguez Otero, Manuela Sáez González, Ramón Sandoval Pérez, O Trícole e O Colado do Vento, Germán Vázquez, Pero de Veer, Manuel Veiga Taboada e Manuel Yáñez González.

Visitas guiadas

Existe a posibilidade de realizar visitas comentadas á devandita exposición. As persoas interesadas poden poñerse en contacto co Concello a través do teléfono 982 40 25 01.

Dentro da programación Letras Galegas 2017 destacan os Roteiros Literarios por Monforte que se poden concertar previamente para maio e xuño, o certame de teatro para centros de ensino, o Festival Letras Galegas do 17 de maio e o Festival de Corais para o 20 de maio no Edificio Multiusos. Como final a este mes de actividades culturais o día 25 terá lugar na Biblioteca Municipal un obradoiro: “A Xanela do Maxín”, a lingua galega en escena dentro do Ciclo Ler conta moito.