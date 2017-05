A rede europea de gobernos locais aproba en Ourense un pacto polo medioambiente e a transparencia

A rede europea de gobernos locais intermedios, Partenalia, aprobou este martes a Declaración de Ourense, un documento que marcará as directrices da entidade ata 2020, e que aposta por que os gobernos provinciais convértanse en "líderes territoriais" e impulsen "un desenvolvemento sustentable que permita o progreso social sen comprometer o das futuras xeracións".

Deputación De Ourense Ou Cumio De Partenalia Aproba A Declaración De Ourense 202 | Fonte: Europa Press

Así o sinalou o presidente de Partenalia, Javier Moliner, no acto de clausura do encontro desta rede na capital ourensá, que tivo lugar nos xardíns das Burgas, e no que estivo arroupado polo presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o presidente da American Sustainable Business Council, David Levine, entre outros.

Moliner deu lectura á Declaración de Ourense, que fixa cinco liñas de actuación e dez compromisos para os integrantes de Partenalia "durante o próximos tres anos", co obxectivo de mellorar as políticas ambientais e a transparencia dos gobernos locais intermedios.

Ademais, o decálogo incide na necesidade de conseguir que os gobernos provinciais "convértanse en líderes" e "desenvolver accións que xeren un impacto positivo" para o seu territorio, dixo Moliner.

LIÑAS

O cinco liñas apuntan á necesidade de crear unha sorte de 'lobby' que defenda ante as institucións europeas as reclamacións dos pequenos gobernos locais.

O documento aprobado en Ourense avoga por incrementar as accións de "posicionamento e presenza internacional" que "favorezan" a realización das propostas defendidas por Partenalia e por "ampliar as relacións" con outras asociacións e redes europeas especializadas.

Tamén avoga por promover a ampliación de Partenalia a novas zonas da Unión Europea, impulsar proxectos conxuntos entre territorios e "facilitar o acceso ao financiamento" da UE.

DECÁLOGO DE COMPROMISOS

Por outra banda, os participantes no encontro político de Partenalia, aprobaron un decálogo de compromisos, que apostan por fortalecer os mecanismos institucionais, xurídicos e financeiros para "lograr un crecemento intelixente e sustentable" dos territorios asociados.

O decálogo conta cunha marcada preocupación polo Medio Ambiente. Entre as súas propostas destaca a aposta por usar enerxías limpas e renovables para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro; medidas de protección e conservación dos recursos hídricos, coa garantía dunha subministración de calidade para os cidadáns e converter os riscos do cambio climático en "oportunidades de crecemento verde".

Tamén destacan as medidas que teñen como eixo vertebrador a procura dunha "maior transparencia" dos gobernos intermedios. Así, avógase por impulsar medidas de normalización do "goberno aberto" centradas na transparencia da xestión política; publicar os datos referentes a políticas ambientais e crear mecanismos para que os cidadáns "participen" con ideas e propostas na toma de decisións.

O dez medidas complétanse cunha preocupación por mellorar as condicións dos colectivos sociais máis vulnerables "para lograr comunidades máis inclusivas"; mellorar o aproveitamento dos recursos a través de novos modelos de produción "centrados na economía circular" e promover un enfoque dinámico e multisectorial dos recursos públicos.

OPORTUNIDADES E SERVIZOS NO RURAL

Javier Moliner destacou que coa aprobación deste documento "Ourense pasa a engrosar a lista" de territorios europeos que queren dar un futuro a "quen libremente decidiron vivir no rural" con "máis oportunidades e máis servizos".

Pola súa banda o presidente da Deputación, Manuel Baltar, fixo seus os compromisos dos documentos "no seu defensa das políticas ambientais e sustentables" e o seu traslado a "unha provincia que é auga, que é termal".