Expertos internacionais achegan as súas propostas na 'Facultade da Compostaxe' da Deputación de Pontevedra

A denominada 'Facultade da Compostaxe', do Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra, desenvolve a semana de maior nivel docente de todo o curso de formación dos 20 aspirantes a mestres composteiros.

Polas aulas de formación do Príncipe Felipe están a pasar expertos internacionais de renome neste ámbito como Florian Amlinger presentado como o ideólogo e fundador do chamado 'modelo austríaco'; tamén Michele Giavini, o técnico director de compostaxe de todo o norte de Italia, ou Francesc Giró, director adxunto da Axencia Catalá de Residuos.

O vicepresidente da Deputación, César Mosquera, xunto ao asesor de residuos Carlos Pérez, presentou este martes en rolda de prensa a estes expertos. Este mércores 17 de maio celébrase o Día Mundial da Reciclaxe.

O enxeñeiro austríaco Florian Amlinger trasladou aos xornalistas a súa aposta polo tratamento in situ dos residuos orgánicos a través de composteiros individuais e centros de compostaxe comunitarios.

O elemento distintivo do modelo austríaco, no que a Deputación tamén quere traballar, non acepta infraestruturas de nova creación para tratar aqueles residuos que non poden ser compostados nin en centros individuais nin en centros colectivos.

A solución achegada para dar saída ao lixo orgánico de grandes núcleos poboacionais pasa por chegar a acordos con empresas do sector agropecuario.

Aproveitando a existencia desas empresas e das súas plantas de tratamento específicas, os gobernos locais derívanlles os residuos orgánicos municipais a cambio dun canon ou doutro tipo de acordo económico. Afórrase así a necesidade de crear novas plantas de tratamento específicas para o lixo municipal, a tramitación administrativa que supón, así como o posible rexeitamento veciñal por novas instalacións vinculadas co lixo.

TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO

Pola súa banda, o italiano Michele Giavini é o técnico responsable da dirección do plan de compostaxe de todo o norte de Italia, sendo a cidade de Milán o núcleo con maior densidade de habitantes que se rexe polo tratamento dos residuos orgánicos de forma individualizada.

Os veciños dispoñen de cubos específicos e bolsas compostables nas que van acumulando os restos de comida. Estes deposítanse en colectores comunitarios que sacan desde os edificios á rúa en función do día que se recolla cada fracción. Un camión leva estes biorresiduos a unha pequena planta de transferencia para despois trasladalos a unha planta de tratamento comarcal na que se realiza a compostaxe. Tamén existen puntos limpos aos que a cidadanía pode acceder mediante un cartón persoal.

Os alumnos da 'Facultade da Compostaxe' tamén contarán coa participación do técnico fundador da axencia de estudos ambientais e residuos 'Spora' Frederic Puig e o técnico de residuos do Concello de Usurbil, Ibon Goikoetxea, cuxo municipio ten os mellores datos de reciclaxe de todo o estado español e practicamente de Europa.