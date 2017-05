CIG-Saúde dirixiuse ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, e ao xerente do Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández-Campa, para denunciar a "discriminación lingüística" sufrida por un usuario da sanidade pública, a quen "se lle atrasou" unha proba por "non serlle facilitado o consentimento informado" en galego conforme esta persoa "requiriu conforme ao seu dereito".

Nun comunicado, a CIG-Saúde explica que, nesta ocasión, trátase da "negación dun dereito" a unha persoa derivada desde a sanidade pública a un centro concentado de Ferrol, o Hospital Juan Cardona, que "xa noutra ocasión negara a posibilidade de entregar documentación en galego".

"É dicir, un caso reincidente de negación de dereitos a unha persoa que está a acceder a un servizo prestado pola Administración sanitaria pública", recalcou o sindicato, que tamén incide en que isto "non é a primeira vez que sucede" nin este o único centro onde sucede.

A CIG aludiu a Lei de Normalización Lingüística e a outras normas vixentes no ámbito da administración e da sanidade, antes de esixir que "dunha vez por todas" tómense "medidas" para que todos os centros dependentes de Sanidade e os que atenden a persoas derivadas da sanidade pública teñan "toda a documentación en galego" e garantan que "non se discrimina a ninguén por razón de lingua".

Así mesmo, esixiu que o Servizo Galego de Saúde fixe as medidas "oportunas" para que "todo o persoal" dispoña das ferramentas necesarias para a "garantía" dos dereitos lingüísticos, tanto a nivel material como de formación, coa convicción de que a Administración sanitaria "non pode seguir consentindo casos graves de discriminación como o que sucedeu estes días".

RECORDATORIO AO CENTRO

Pola súa banda, fontes da Consellería de Sanidade consultadas por Europa Press aseguraron non ter constancia da reclamación que expón a CIG.

En todo caso, indicaron que a unidade responsable de seguimento do concerto co Cardona porase en contacto co centro para trasladarlle "a necesidade de axustarse á normativa vixente no que se refire a os dereitos lingüísticos dos pacientes, igual que no resto dos ámbitos".