O Observatorio Astronómico Ramón María Aller da Universidade de Santiago --centro colaborador da Rede Española de Bólidos e Meteoritos (SPMN)-- concluíu que os restos do bólido diúrno avistado o ano pasado no Día das Letras Galegas no sur de Galicia caeron "probablemente" nas localidades pontevedresas de Arbo e As Neves.

Os feitos ocorreron na tarde do 17 de maio de 2016, cando varias testemuñas afirmaron observar un bólido no sur de Galicia, o cal "chamou a atención por verse a pleno día" e tamén por que producía "detonacións sucesivas" que puideron ser escoitadas, sobre todo por veciños de Baixo Miño.

Tras o ocorrido, os investigadores José Ángel Docobo, Pedro Pablo Campo, Josep María Trigo-Rodríguez e José María Madiedo, iniciaron unha investigación para solicitar datos que permitisen determinar a dirección, traxectoria e outros parámetros atmosféricos do bólido, para así estimar a súa órbita máis probable e predicir a zona na que puideron caer os restos.

Así, no seu estudo, recentemente presentado en Texas na '48th Lunar and Planetary Science Conference', conclúen que o bólido se desprazou desde unha altura de 95 quilómetros ata unha de 26 ao longo da fronteira entre España e Portugal e durante un tres segundos.

Ademais, pola baixa altura do punto final e as detonacións escoitadas, tamén apuntan que é "bastante alta" a probabilidade de que os meteoritos caesen cara aos termos municipais de Arbo e As Neves.

Os bólidos prodúcense cando pedras cósmicas de certo tamaño (meteoritos) que orbitan en torno ao sol penetran na atmosfera. A alta velocidade e o rozamiento das pedras coas capas máis baixas da atmosfera producen o fenómeno luminoso. Se o brillo é superior ao do planeta Venus, as pedras denomínanse bólidos, e senón, meteoros.