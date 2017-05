A Asociación Clara Campoamor se personará como acción popular na causa contra o pai do neno coruñés asasinado

A Asociación Clara Campoamor se personará como acción popular na causa contra o pai do menor de 11 anos detido pola morte do seu fillo, cuxo corpo foi achado nun monte de Oza-Cesuras (A Coruña), segundo confirmou a Europa Press a presidenta da entidade, Branca Estrella Ruíz.

Tras reunirse co delegado da entidade en Galicia, o avogado Ricardo Pérez Lama, sinalou que se tomou a decisión de que a asociación se persone como acción popular.

Con todo, dixo que lles gustaría "apoiar" á familia e ofrecerlle os seus servizos xurídicos para facelo tamén como acusación particular, neste caso representando aos achegados do menor.

APOIO Á FAMILIA

Aínda así, precisou que non serán eles os que se poñan en contacto coa familia, se non que esperarán a que esta contacte coa Asociación no caso de que teñan interese. "Sempre esperamos a que a familia se achegue", precisou a presidenta da Asociación Clara Campoamor.

Mentres, insistiu en que o detido pola morte do seu fillo "vaino a pagar caro". "Nós imos a por todas", dixo lembrando que tamén se personaron noutros casos como o de Asunta, no que ambos os proxenitores foron condenados pola súa morte.

Sobre o caso do menor presuntamente asasinado polo seu pai, insistiu en que "aquí hai dúas vítimas". "O neno matado miserablemente e a nai á que a mataron para toda a vida", engadiu.