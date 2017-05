Angrois.- Podemos denuncia que PP e PSOE volven impedir que se investigue no Congreso o accidente do Alvia

A portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea no Congreso, Irene Montero, acusou ao PP e ao PSOE de volver impedir que o Congreso investigue as eventuais responsabilidades políticas do accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois en xullo de 2013.

Irene Montero en rolda de prensa no Congreso | Fonte: Europa Press

Criticouno, tras rexeitar o recurso interposto por En Marea contra a decisión da Mesa da Cámara Baixa de non dar trámite á súa solicitude de creación dunha comisión de investigación.

"Nós propuxemos a reconsideración e o PP e o PSOE estiveron abertamente a favor do criterio da Mesa e por tanto, entendemos que impediron con iso que esa reconsideración póidase levar a cabo", lamentou na rolda de prensa que ofreceu tras a xunta de portavoces.

O portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, lamentou en declaracións aos medios de comunicación antes da xunta que se trata dun "bloqueo" non só "irregular" senón "case ilegal".

"USURPANDO A CAPACIDADE DE DECIDIR"

"Entendemos que se está usurpando a esta Cámara a capacidade de decidir e de votar en Pleno sobre esta comisión", asegurou Gómez-Reino.

Ademais, criticou que o PP, o PSOE e Ciudadanos apoien en concellos e parlamentos autonómicos que se cre esta comisión de investigación no Congreso pero logo estes mimos partidos rexéitena na Cámara Baixa.

"Mesmo en Castela e León o PP abstívose permitindo que saíse adiante unha moción a favor desta comisión de investigación nesta Cámara", sinalou.

Segundo Gómez-Reino, "dá a sensación que o tres partidos que gobernan de forma implícita, fano bloqueando a actividade lexislativa" da Cámara Baixa. "Poderían xa pechar o Congreso se continúan nesta lóxica de bloquear toda a actividade lexislativa desta Cámara", apostilou.