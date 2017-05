O alcalde de Vigo, Abel Caballero, valorou este martes que a presidenta andaluza Susana Díaz, destapou no debate dos candidatos ás primarias socialistas "algunhas falacias" do argumento de Pedro Sánchez, en relación á abstención na investidura de Rajoy, e subliñou que unhas terceiras eleccións desen ao PP a maioría absoluta e provocado a práctica "desaparición" do PSOE.

En declaracións aos medios, o rexedor, quen é o principal valedor de Susana Díaz en Galicia, xustificou que "o PSOE se abstivo na investidura porque as terceiras eleccións déronlle a maioría absoluta a Rajoy, e plantasen ao PSOE por baixo dos 60 deputados". "Un drama para este país, unha maioría absoluta de Rajoy e o PSOE desaparecido", incidiu.

Por outra banda, criticou a pretensión exposta no seu día por Pedro Sánchez (antes de dimitir da secretaría xeral do partido) de "convocar un congreso extraordinario en 15 días", algo que "a democracia impediu" porque, no PSOE "as cousas prepáranse".

Caballero subliñou que a maioría votou 'non' á celebración dun congreso "que se quería ás toas, contra as normas da democracia, e votando nunha urna escondida". "Acordareime toda a vida. E iso auspiciouno Pedro Sánchez", sentenciou Abel Caballero.

RESPECTO Á MILITANCIA

Por outra banda, o alcalde de Vigo cuestionou o respecto que Pedro Sánchez proclama e pide para a militancia, e lembrou que foi o exsecretario xeral do PSOE quen "cambiou" as listas electorais de Pontevedra e Ourense "nun escuro despacho de Ferraz", sen respectar a decisión dos militantes.

A ese respecto, lembrou novamente que tanto na provincia de Pontevedra como na de Ourense, había unhas listas para as últimas eleccións xerais "democraticamente aprobadas polos militantes, votadas e auspiciadas polos militantes".

"E nun escuro despacho de Ferraz, Pedro Sánchez cambiou esas listas. Por tanto, o seu respecto ás decisións dos militantes non parece que sexa moi notable, porque aquí non atendeu a voz dos militantes, e entendo que en Ourense tampouco", aseverou o alcalde.