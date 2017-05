A Xunta instou ao Concello herculino a non pór "trabas" á apertura da sede xudicial de Tabacos despois de que o Servizo de Patrimonio Cultural da Xefatura Territorial da Coruña entregase este martes o informe solicitado polo Consistorio que autoriza as obras no proxecto modificado de rehabilitación do edificio para infraestruturas xudiciais.

Nun comunicado, a Delegación Territorial precisa que se trata dun trámite "innecesario e redundante". Respecto diso, recalca que o propio informe recolle "que o expediente foi visto e informado en varias ocasións pola Comisión Territorial do Patrimonio Histórico Galego.

Tamén subliña que deu lugar "a unha serie de resolucións da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural das que o Concello é ou debería ser coñecedor".

DÉBEDA RECLAMADA

Respecto diso, o delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, considera que "as últimas trabas administrativas" que expón o Concello para negar a licenza de primeira ocupación da Fábrica de Tabacos son "meras manobras dilatorias" sen xustificación.

"Reclamar unha débeda de 2.400 euros nunha rehabilitación de máis de 16 millóns de euros dá unha idea de cal é a vontade da administración municipal neste asunto", engade.