O ministro de Economía, Luís de Guindos, afirmou que Bankia analiza a situación do Popular e o seu "potencial interese", despois de que o banco presidido por Emilio Saracho confirmase este martes que pediu ás entidades interesadas en acometer unha operación de "combinación de negocios" unha mostra de interese preliminar, aínda que a entidade non decidiu entre as distintas alternativas.

O ministro Luís de Guindos no salón Automobile Barcelona | Fonte: Europa Press

En declaracións tras visitar o salón Automobile Barcelona, resaltou que o Popular "será o que queiran os accionistas", xa que é unha decisión do equipo de xestión e os accionistas, e remarcou que o Banco de España e o Banco Central Europeo aseguran que os niveis de solvencia da entidade están por encima do requirido.

Ao ser preguntado polo posible interese de Bankia para comprar o Banco Popular, respondeu que é unha entidade "moi saneada, que ten moito capital e un equipo de xestión", e que está a analizar a situación como están a facer outros bancos.

O Banco Popular informou este martes á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) que procedeu a un primeiro intercambio coas entidades interesadas e solicitoulles unha mostra de interese que deben entregar este martes para, "no seu caso, continuar analizando unha posible operación".

Ao preguntárselle a Guindos se sería bo que o proceso fose rápido, contestou que o Goberno ten "moi pouco que dicir", e insistiu en que o sistema financeiro español non xera ningunha dúbida, está saneado, e ponse de exemplo como caso de éxito na súa reestruturación.