O Parlamento insta á Xunta a iniciar as obras da variante de Aradas (Santiago) este ano e a terminalas en 2019

O Parlamento galego instou este martes por unanimidade á Xunta a iniciar as obras da variante de Aradas --que comunicará o Polígono do Tambre, en Santiago, coa estrada que vai a Santa Comba e Carballo-- este ano e que estean terminadas en 2019.

Esta proposta do PP saíu adiante na comisión de Ordenación Territorial, na que a deputada popular María Antón remarcou que esta infraestrutura é "vital" para a cidade de Santiago e a súa contorna, co fin de desviar a tráfico pesado que actualmente pasa polos barrios de Vite e Vista Alegre.

A finais de 2016, a conselleira de Infraestrutura, Ethel Vázquez, comprometeu que estas obras estarían "en plena execución" en 2017 cun prazo para finalizalas de 24 meses, de maneira que "estará en servizo" entre finais de 2018 e inicios de 2019, aseguraba por entón. Unha actuación á que se destinarán máis de 6 millóns de euros para 1,6 quilómetros.

A esta proposta presentou unha emenda o Grupo socialista, defendida polo deputado Raúl Fernández, na que se reclamaba que as obras estean listas en 2018, pero non foi aceptada polos populares.

ALARMA?

Pola súa banda, o deputado do BNG Luís Bará criticou o "atraso acumulado" desta obra e tachou de "superflua" esta iniciativa dos populares, pois pide algo que xa está incluído nos orzamentos. "Isto é como facer unha proposición para pedir que abra a Xunta", ironizou. Con todo, todos os grupos apoiárona.

Neste sentido, Antón Sánchez (En Marea) emprazou aos populares a que "aclaren" se se é que esta iniciativa se presenta "porque hai unha alarma" acerca de que as obras non se inicien en 2017 e non se acaben en 2019. A continuación, denunciou como "insuficiente" a partida de 266.000 euros nos orzamentos deste ano para "facer algo significativo" nas obras deste ano.

En cambio, María Antón garantiu que "non hai ningunha alarma de que vaia a haber ningún incumprimento", senón que xustifica esta proposición non de lei como ocasión para mostrar o "reforzo" da Cámara cara a un acordo en favor do "interese común".