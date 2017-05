A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, reclamou ao Goberno central "celeridade" na tramitación do convenio de colaboración que permitirá a posta en marcha da nova estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Santiago, no Souto.

Reunión de Beatriz Mato e a secretaria de Estado de Medio Ambiente | Fonte: Europa Press

Así o puxo de manifesto na reunión celebrada en Madrid coa secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, quen se comprometeu a dar o impulso definitivo ao contido do convenio de colaboración que deberá ser asinado polas administracións estatal, autonómica e local.

Mato lembrou que esta colaboración interadministrativa permitirá facer realidade unha actuación hidráulica "moi demandada" na cidade de Santiago e de "gran importancia" para garantir a "recuperación ambiental" do río Sar e o seu ecosistema fluvial.

Tamén lle ratificou o compromiso do Goberno galego de achegar a metade do investimento que non sexa financiada polo Estado, é dicir, un 20 por cento do custo total da actuación, declarada do Interese Xeral do Estado.

Por outra banda, a secretaria de Estado tamén se comprometeu a darlle "o impulso á tramitación necesaria", que na actualidade pasa por resolver as alegacións presentadas durante o trámite de información pública, para "concluír o procedemento" para que os terreos nos que se sitúa a EDAR de Praceres sexan da Xunta.

PLAN DE ACTUACIÓN

Outro dos puntos abordados na reunión centrouse en proxectos para seguir avanzando na conservación e posta en valor do Parque Nacional Marítimo Terrestre do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.

A secretaria de Estado confirmou que se desenvolverá un plan de actuación, que quedará ratificado nun convenio de colaboración, e que consistirá na posta en marcha de accións de control e erradicación da flora e fauna invasora, na conservación e seguimento de poboacións insulares de anfibios e réptiles de hábitats dunares e de flora dunar e litoral ameazada que se detectou en Sálvora, así como accións de investigación e seguimento dos recursos naturais.

ESTRATEXIA DE INFRAESTRUTURA VERDE

Galicia será, así mesmo, unha das comunidades que formará parte dos grupos de traballo que "avanzan" nalgúns dos grandes retos de futuro nas políticas ambientais a nivel estatal e europea, como a economía circular e, por outra banda, a Estratexia de Infraestrutura Verde.

De feito, a conselleira trasladou que Galicia xa está a traballar no primeiro exemplo do desenvolvemento desta estratexia a escala local e nun ámbito urbano, que será o deseño e creación do sistema de Infraestrutura Verde da área metropolitana da Coruña.