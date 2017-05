Unanimidade da Cámara para reclamar a supresión da peaxe na AP-9 entre Rande e Vigo

Todos os grupos do Parlamento galego aprobaron este martes unha iniciativa do BNG na comisión de Ordenación Territorial na que se insta á Xunta a reclamar ao Estado a supresión da peaxe na AP-9 entre Rande e Vigo.

Neste acordo tamén se inclúe a petición á Xunta de que negocie co Estado e o Concello de Vigo unha proposta para a transformación en vía urbana do tramo da autoestrada entre Teis e a cidade de Vigo. Na votación por puntos realizada na iniciativa, o PSdeG abstívose no tocante a este extremo, mentres o resto dos grupos votaron a favor.

Con todo, o PP votou en contra dun dos puntos da proposta que emprazaba á Xunta a financiar conxuntamente co Estado estas obras entre as Torres de Padín e Vigo.

Luís Bará (BNG) queixouse de que "se están buscando escusas de novo para non facer a obra", no que augura como un "novo episodio de enfrontamento institucional" entre o Goberno Gallego e o Concello de Vigo.

Pola súa banda, a deputada popular Teresa Egerique reiterou o exposto pola conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, no último pleno acerca da necesidade de que o Concello de Vigo "presente canto antes" a proposta técnica referente ao tramo urbano da AP-9 ao seu paso por Teis.

ACORDO SOBRE O FIRME DA N-120

Noutra orde de cousas, nesta comisión tamén se acordou pedir por unanimidade --a proposta do PP-- á Xunta que se dirixa ao Ministerio de Fomento para que realice unha rehabilitación estrutural do firme da estrada N-120, especialmente entre o tramo que vai desde Valdeorras a Monforte de Lemos, así como que continúe cos traballos para evitar desprendementos.

A oposición considera unha "tomadura de pelo" que os populares veñan pedir esta cuestión no Parlamento galego cando o Goberno central do PP non inclúe unha partida suficiente para iso nos Orzamentos Xerais do Estado.

REXEITAMENTO A UNHA PROPOSTA SOBRE A LIMITACIÓN DO GLIFOSATO

Por outra banda, En Marea presentou unha iniciativa na que reclamaba non autorizar o uso de herbicidas con glifosato en todo tipo de lugares públicos e substituír estes produtos por métodos que non danen a saúde nin o medio ambiente, xa que Antón Sánchez denuncia que ten toxinas que "son canceríxenas".

Gonzalo Trenor (PPdeG) xustificou a negativa do seu grupo coa base de informes da UE nos que se sinala que "é improbable" que o glifosato represente un risco canceríxeno ou que "dane o ADN", á vez que lembra que a Comisión Europea prorrogou o permiso de empregar este herbicida ata final deste ano, porque "non afecta o medio ambiente nin representa ameaza para a poboación".