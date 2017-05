O Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital indica, nunha resposta a En Marea no Congreso, que "non debe confundirse" o respecto á toponimia oficial co uso das distintas linguas oficiais en internet e xustifica, por exemplo, que nos mapas de xeolocalización empréguense topónimos como 'La Coruña' "na súa redacción castelá".

Así o traslada a contestación ao deputado de En Marea Miguel Anxo Fernán Vello, que se preocupou pola "toponimia galega deformada que aparece en plataformas dixitais de xeolocalización" e exemplificou con formas como 'La Coruña', 'Mugía', 'Lage' e 'Orense', "entre outras moitas".

Respecto diso, o Ministerio remarca que defende o uso da toponimia oficial no marco do ordenamento xurídico español, pero subliña que "ten que distinguirse" entre esta, "de uso obrigatoria no marco das relacións entre e coas Administracións Públicas e demais entes oficiais', e o idioma "no que poidan atoparse as distintas páxinas webs, buscadores ou mapas en internet".

Neste escenario, apunta que a Real Academia Española (RAE) advirte que "hai que diferenciar entre os nomes dos lugares en castelán e o uso oficial dos topónimos". "Baste como exemplo a procura de 'La Coruña' no Dicionario Panhispánico de dúbidas", esgrime, antes de reproducir a entrada.

"La Coruña. Nome tradicional en lingua castelá da provincia e cidade de Galicia cuxo nome en galego é A Coruña. Salvo en textos oficiais, onde é preceptivo usar o topónimo galego como único nome oficial aprobado polas Cortes españolas, en textos escritos en castelán debe empregarse o topónimo castelán. O xentilicio é coruñés", reproduce a resposta.

Por tanto, agrega "é correcto que nos mapas de localización diferénciense os nomes dos lugares na súa redacción castelá ou galega" e exemplifica con 'Google maps'. Conclúe o Ministerio que seguirá "fomentando o uso de todas as linguas de España en Internet".

ACTIVIDADES

En Marea que difundiu esta resposta, considera "indignante" a postura e "unha proba irrefutable da concepción irrespetuosa" que o Goberno ten da lingua galega.

Así mesmo, o deputado Miguel Anxo Fernán Vello tamén censurou que, noutra contestación sobre as previsións de actividades para a promoción das linguas cooficiais, o Goberno sinale que "para o período 2016-2017 estaban programadas 19 actividades" en relación co galego "en colaboración con tres institucións, 67 en relación ao catalán con 14 institucións, e 20 en relación ao eúscaro con tres institucións".

Para o deputado, "queda claro o desinterese e a indiferenza tanto da Xunta como do Goberno central respecto da proxección do Gallego".

Así mesmo, manifestou a súa sorpresa polo feito de que, nesa mesma resposta, o Executivo "destaque que hai bibliotecas con nomes de autores galegos como Camilo José Cela, "que sempre escribiron en castelán".