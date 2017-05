Sanidad fará un protocolo de control documental e auditará o Posto de Inspección Fronteirizo de Vigo tras as queixas

O Ministerio de Sanidad anunciou que, como medidas ante as denuncias sobre o funcionamento do Posto de Inspección Fronteirizo (PIF) de Vigo, elaborará un protocolo de control documental, pedirá unha auditoría da Comisión Europea sobre o servizo e outra externa para monitorar os tempos de tramitación e organizará reunións de coordinación.

Así o trasladou o Ministerio despois de que o secretario xeral de Sanidade e Consumo, Javier Castrodeza, reuniuse este martes con diversos cargos asociados ao PIF vigués, entre eles o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, que durante os últimos meses reprobou en varias ocasións os "obstáculos" detectados no servizo do porto vigués.

Ante iso, Sanidad, como institución competente para a realización dos controis sanitarios aos alimentos procedentes de terceiros países, presentou catro medidas, que inclúen a elaboración dun Protocolo de control documental xeneral para establecer directrices homoxéneas para os distintos axentes no proceso de control documental sanitario na importación dos alimentos.

Así mesmo, realizará unha auditoria externa, co seguimento activo de 800 expedientes, para monitorar os tempos de tramitación dos expedientes de control sanitario; e incluíu ao PIF de Vigo na auditoria que realizará a Comisión Europea a España en xuño para avaliar os sistemas de control documental.

Finalmente, estableceu un cronograma de reunións de coordinación do Servizo de Inspección de Sanidade Exterior no PIF de Vigo, que terán "un nivel de actuación externo, de carácter mensual", e outro "interno, de carácter semanal", "co obxectivo de pór en común todos os aspectos relacionados cos procesos de inspección desenvolvidos no PIF".

"MÁXIMA COLABORACIÓN"

O ministerio subliñou que esta medida responde o seu compromiso de prestar a "máxima colaboración" ás autoridades portuarias e operadores económicos "para que, garantindo o nivel de protección da saúde, favorézase a competitividade dos portos españois".

Neste marco, tamén aclarou que os procedementos de inspección sanitaria atópanse regulados a nivel da UE, polo que "os requisitos son iguais para todos os estados membros".