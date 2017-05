Xuntos por Galicia lamentou que o xuíz de instrución número catro de Vigo decretase o sobresemento provisional e arquivo das actuacións no procedemento no que estaban investigados os concelleiros Ángel Rivas e Francisco Javier Pardo polo nomeamento de Francisco Javier G.O. como xefe da área de Participación Cidadá, e anunciou que recorrerá o auto.

Nun comunicado, o portavoz do colectivo --que está personado na causa--, Carlos González Armada, trasladou a súa "máis absoluta sorpresa e consternación" por esta resolución xudicial, que considerou "incongruente e totalmente condicionada e forzada en busca do sobresemento da causa a calquera costa". É "totalmente escandaloso e unha situación moi grave", apostilou.

Respecto de que o xuíz sinale que si hai "irregularidades administrativas" pero non dolo penal, González cuestionou "como non --hai-- dolo se a irregularidade administrativa existe e quen a comete e o beneficiado é Francisco Javier G.O?". "Dá a impresión de que os tentáculos de Abel Caballero e Carmela Silva son moi longos", ha finiquitado.