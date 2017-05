Galicia encabeza a exportación de produtos do mar en España e representa o 30% do total

Galicia é a principal comunidade en exportación de produtos do mar en España e representa o 30% do total, segundo destacou este martes a conselleira do Mar, Rosa Quintana, este martes.

Na clausura da xornada 'Novos mercados para os produtos pesqueiros galegos', Quintana sinalou que a industria conserveira de Galicia aumentou o seu volume de exportacións un 7% en 2016 e nun 10% o seu valor en comparación con 2015.

Respecto diso, remarca que a Consellería do Mar apoia á industria transformadora de produtos do mar con case 100 millóns de euros que o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca pon a disposición das empresas ata 2020.

Así mesmo, a conselleira destacou a importancia de participar en certames de feiras nacionais e internacionais para dar a coñecer produtos locais galegos e mellorar a comercialización de producións alimentarias.