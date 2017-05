A Xunta asegura que as anpas están a favor de que os autobuses escolares leven a viaxeiros

A Xunta asegura que "as principais agrupacións" de pais e nais de alumnos (anpas) de Galicia e representantes docentes están a favor da integración do transporte escolar e de viaxeiros.

Diso informa nun comunicado, tras unha reunión mantida entre o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, con responsables de Confapa e de Anpas Galegas, así como con representantes de Inspección Educativa e da xunta autonómica de directores.

O Goberno galego subliña que a posibilidade de que autobuses escolares transporten a viaxeiros "é un dos eixos sobre os que pivota" a reordenación do transporte público da Comunidade, nunha fase piloto que comezará no verán e que seguirá nun segundo período a partir de 2019.

A finais deste mes de maio someterase a información pública os proxectos nos que se integrarán as liñas regulares cos servizos de transporte escolar, para o que se abrirá un prazo de alegacións de 10 días.

A Xunta garante que neste proceso blindarase a atención ás necesidades do alumnado no tocante a horarios e paradas, mentres que haberá acompañantes en todas as liñas.