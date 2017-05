O expresidente do Goberno e exsecretario xeral do PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, defendeu este martes que "o mellor" é que sexan "os líderes" quen adopten as decisións nos partidos, especialmente as decisións "difíciles", e eloxiou o "liderado", a "coherencia, convicción e claridade de ideas" de Susana Díaz.

Zapatero en Vigo con Caballero e Carmela Silva | Fonte: Europa Press

Así o manifestou en declaracións aos medios, antes de participar nun acto de apoio á candidatura da presidenta andaluza nas primarias socialistas, que se celebrou no auditorio municipal do Areal, en Vigo, cuns 200 asistentes, e que contou coa presenza do alcalde, Abel Caballero, da exministra Elena Espinosa, e da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, entre outros cargos do partido.

Zapatero aludiu á importancia da "responsabilidade" en democracia, en relación coa abstención do PSOE na investidura de Rajoy, e subliñou que, nun momento en que "a tendencia é que fagamos todo por votación, por consultas, cunha asemblea permanente", ao final "alguén ten que tomar as decisións". "Sempre me pareceu o mellor en democracia que as decisións as tomen os dirixentes, as difíciles, sobre todo", aseverou, e rexeitou que esas decisións queden "diluídas" e "non se saiba ao final quen ten a responsabilidade".

En todo caso, e con respecto ás críticas de Sánchez sobre a abstención, puntualizou que "o sorprendente" é que o exsecretario xeral do PSOE non liderase ese debate "cando xa se repetiron as eleccións e votouse dúas veces 'non' a Rajoy". "E convoca un comité federal , non para debater que facer ante unhas terceiras eleccións, senón para convocar un congreso en 20 días", reprochoulle.

PARTIDO FRAGMENTADO

A preguntas dos medios sobre a división e fragmentación no seo do PSOE, Zapatero atribuíu as "diferentes sensibilidades" á "pluralidade" dos militantes socialistas, "igual que hai na sociedade", e recalcou que "a forza do sufraxio universal é extraordinaria".

A ese respecto, augurou que a "nova líder" do PSOE, que ao seu xuízo será Susana Díaz, terá "unha autoridade extraordinaria", posto que se prevé unha alta participación nas primarias do domingo e a persoa gañadora será designada "cunha gran lexitimidade". "E todos deberemos facer o necesario para, aos poucos, recompor e cohesionar o partido", aseverou e engadiu que, se a nova secretaria xeral "faino ben", e actúa desde a óptica de que "o primeiro" é a sociedade, "a recuperación será sólida".

Preguntado acerca de que pasará se Pedro Sánchez gaña as primarias, e se o partido fará piña, Zapatero admitiu: "Non fixen esa reflexión aínda, pero son do PSOE de toda a vida, tiven responsabilidades, estou eternamente agradecido, e estarei sempre colaborando co meu partido".

DEBATE

En canto ao debate do tres aspirantes ás primarias (Sánchez, Díaz e Patxi López), Rodríguez Zapatero apuntou que "ter liderado é consistencia, credibilidade, e claridade de ideas", e que, desde o seu punto de vista "subxectivo", a presidenta andaluza demostrou esa "coherencia, convicción e claridade de ideas".

Segundo advertiu, "as cousas poden cambiar moitísimo en moi pouco tempo para unha forza política se o liderado entronca coa maioría social" e, na súa opinión, os militantes e a sociedade puideron ver no debate "quen pode ter máis consistencia, coherencia e convicción". "Nese sentido, Susana Díaz fixo un exercicio extraordinariamente positivo (...) con todo o respecto polos demais candidatos", constatou.

Finalmente, recoñeceu sentirse "reconfortado" polo "exercicio de democracia e de transparencia" que realizou o PSOE con este debate, e polas "boas maneiras, a educación e o talante", que forman parte "da boa escola democrática" Así mesmo, expresou o seu "gran respecto" por quen participaron porque "non é fácil estar aí".