A Xunta respondeu á Comisión Nacional dos Mercados da Competencia (CNMC) que o decreto de vivendas de uso turístico "non restrinxen a competencia entre empresas".

A finais de abril, a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) requiriu á Xunta modificar este decreto de vivendas turísticas baixo aviso de interposición dun recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pois asegura que inclúe artigos que "restrinxen a competencia efectiva" no sector dos servizos de aloxamento.

Na súa resposta oficial, a Xunta argumenta que este decreto ordena unha actividade que prolifera nos últimos anos e solicita á CNMC a desestimación do requirimento realizado ao Goberno galego.

Respecto diso, a Xunta asegura que o decreto quere garantir a calidade e controlar o intrusismo, á vez que se aposta pola protección do consumidor.

No escrito, o Executivo autonómico aclara que o aluguer de vivendas que non sexan de uso turístico segundo os criterios do decreto non está prohibido, senón que se trata dunha actividade sometida á normativa que corresponda en cada caso.

Nesta liña, incide en que o decreto "non establece limitación algunha", senón que "se cingue a deixar a salvo as competencias municipais".