Letras Galegas.- Concertos, recitais e ata unha concentración moteira, entre os actos de homenaxe a Carlos Casares

Galicia celebra a vida e obra de Carlos Casares este 17 de maio, levando a súa palabra e o seu recordo a través de todo tipo de actos que se estenderán ao longo de toda a xeografía galega, como recitais, actuacións musicais, exposicións e ata unha concentración moteira.

O municipio de Xinzo de Limia, en Ourense, será o epicentro dos eventos conmemorativos, onde a Real Academia Galega celebrará unha sesión extraordinaria e pública no salón de plenos do Concello, ás 11.30 horas.

O pleno contará coas intervencións de diversos académicos, entre eles Fina Casalderrey, Henrique Monteagudo, Xesús Alonso Montero e o propio presidente da Academia, Víctor Fernández Freixanes. Ademais, contará coa presenza de diversas autoridades, entre eles o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Posteriormente, os actos institucionais desprazaranse á Praza Carlos Casares, onde se descubrirá unha placa conmemorativa, realizarase unha interpretación do himno galego a cargo da banda de gaitas municipal, realizarase unha lectura de textos do autor e unha breve actuación de María do Ceo.

O programa conmemorativo da localidade contará cunha feira do libro en galego, un 'roteiro' Carlos Casares, teatro infantil e unha concentración de Harley Davidson, lembrando a gran afección polas motos do homenaxeado.

'CONCERTO DAS LETRAS'

O municipio de Ourense tamén acolle unha batería de actividades conmemorativas na semana das Letras. O mesmo día 17 de maio, haberá distintos postos de venda de librarías ourensás, un 'roteiro' dedicado á figura do autor e diversas actividades de música e maxia.

Todas estas iniciativas súmanse á exposición que permanecerá na Sala Valente ata o próximo 21 de maio, 'Os mundos de Carlos Casares', que repasa a súa figura, obra e o tempo do autor con máis de 500 pezas ligadas á súa traxectoria vital.

Ademais, na véspera do 17 de maio, o Consello da Cultura Galega celebrou o tradicional 'Concerto das Letras Galegas', cita anual que nesta ocasión celebrarase no Auditorio de Ourense ás 20.30 horas.

MANIFESTACIÓN EN SANTIAGO

A capital galega, pola súa banda, celebrou o seu acto institucional na véspera das Letras Galegas, cunha lectura de fragmentos da obra de Casares por parte dos veciños e a actuación da Banda Municipal de Música, ás 19.30 horas, na praza Carlos Casares de San Lázaro.

A maiores, realizarase unha representación de 'A Galiña Azul' no Teatro Principal, diversas actuacións musicais e unha visita guiada polos lugares emblemáticos relacionados co homenaxeado por toda Compostela, entre outras.

Santiago tamén acollerá a tradicional manifestación convocada pola plataforma 'Queremos Galego', que sairá da Alameda coa lema 'En galego sen límites'.

Na Coruña, pola súa banda, celebraranse talleres, concertos, palestras, concertos e recitais poéticos, no marco dunha programación de 42 actividades organizada en colaboración con 12 librarías da cidade a partir do luns 15 de maio.

O acto principal será a celebración, por segundo ano consecutivo, dunha lectura pública desde o balcón do Pazo de María Pita en homenaxe a Carlos Casares, o mesmo 17 de maio.

OUTROS MUNICIPIOS

Pola súa banda, en Pontevedra, ademais da extensa programación planeada para o Mes das letras, realizarase unha alfombra floral e un acto popular de homenaxe, coa actuación da Coral Polifónica de Sobradelo, do Coro da Asociación Sociocultural do Burgo e da Banda de Música, xunto a un recital poético.

En Lugo, actuará a Banda Municipal e celebrarase un festival de danza tradicional de nenos dos colexios da cidade, ademais dun concerto coral dedicado ás Letras Galegas.

Na cidade olívica, o Auditorio Municipal do concello acollerá o concerto 'Letras Galegas', que correrá a cargo da Orquestra Clásica de Vigo en homenaxe a Carlos Casares.

O conxunto interpretará obras de Juan Eiras e M. Argibay que estarán acompañadas da lectura de contos e textos do homenaxeado extraídos da obra 'Os escuros soños de Clío' por parte de Silvia Penas, Iolanda Zúñiga e Lina Pérez.

Así mesmo, a Biblioteca Xosé Neira Vilas ofrece unha exposición coas principais obras de Casares e outras das máis significativas da literatura galega, que se completa cunha mostra de carteis conmemorativos das Letras Galegas doutros anos. Ambas permanecerán para a súa visita ata o 31 de maio.

En leste mesmo espazo, celebrarase unha sesión especial de conta contos para público adulto da man de Soledad Felloza, o mércores 16 ás 19.30 horas.