Letras Galegas.- O CDG e Talía Teatro celebran o 17 de maio coa estrea en Santiago de 'Os mortos daquel verán'

O Centro Dramático Galego (CDG) celebra o Día das Letras Galegas no Salón Teatro de Santiago coa posta en escena da novela de Carlos Casares 'Os mortos daquel verán', nunha aproximación escénica que coproduce coa compañía Talía Teatro.

Cartel de Vos Mortos daquel Verán' | Fonte: Europa Press

A versión deste coñecido texto do autor homenaxeado este 17 de maio estréase este martes, ás 20,30 horas, na sede do Centro Dramático Galego, onde tamén poderá verse o mércores e o xoves á mesma hora.

Ademais deste tres funciones para o público xeral, 'Os mortos daquel verán' representarase para escolares da capital galega e a súa comarca este martes e o xoves en pases matinais programados para as 11,00 horas.

Artur Trillo dirixe esta proposta, ademais de formar parte do elenco xunto a Toño Casais, María Ordóñez, Dani Trillo, Diego Rey, Rubén Prieto, Marta Ríos e Xurxo Barcala. O oito danlle vida á rica galería de personaxes ideados por Carlos Casares nesta novela corte sobre o descubrimento do cadáver de Modesto Vilariño Dacal, o boticario dunha pequena aldea galega no inicio da Guerra Civil.

ENTRADAS

As entradas para o tres funciones xerais en Santiago poden adquirirse a través da web de Abanca e do teléfono 902 434 443, ademais de porse á venda no despacho de billetes do Salón Teatro desde dúas horas antes do inicio da representación.

O prezo xeral é do sete euros e de cinco euros no caso de estudantes, persoas xubiladas ou maiores de 65 anos ou desempregados, titulares do carné novo, familiar numerosas, grupos a partir de 10 persoas e determinados colectivos profesionais.