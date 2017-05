La Voz de Galicia e Faro de Vigo reducen ao mínimo o Día das Letras Galegas nas súas portadas

Analizamos con PageOneX —un software para a codificación de portadas de prensa— as primeiras planas de hoxe de La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Correo Gallego, La Región, El Progreso, Atlántico Diario e La Opinión de A Coruña. Son os xornais galegos cuxas portadas están hoxe dispoñibles na plataforma kiosko.net, fonte da que se vale PageOneX para a súa función: descarga, codificación e análise de portadas de xornais de todo o mundo.

Portada de La Voz de Galicia do 17 de maio de 2017.

Do conxunto das sete portadas, o Día das Letras Galegas apenas cobre o 15,5 por cento do espazo total. Temas de política estatal e local, tráfico ou deportes dominan hoxe as primeiras planas da prensa galega, reducindo nalgúns casos os contidos sobre as Letras Galegas ao mínimo necesario para xustificar as subvencións e publicidade investida. Este é o caso, precisamente, dos dous grandes xornais do país, La Voz de Galicia e Faro de Vigo, que son tamén os dous medios que máis cartos reciben da Xunta vía subvencións para a promoción e uso da lingua galega e dos que máis publicidade inxiren co gallo das Letras Galegas, pero os que menos protagonismo lle dan hoxe e esta festa nacional, xunto con Atlántico.

No caso do xornal coruñés, onde ademais colaborou Carlos Casares —o homenaxeado nas Letras Galegas— é especialmente sangrante, xa que malia ser o xornal que se erixe en voz de todos os galegos e o que máis cartos recibe en axudas da Xunta, tan só lle dedica un insignificante 2,5 por cento de espazo informativo na súa portada de hoxe, que sobe a un 6,2 se lle sumamos o espazo publicitario adicado á biografía Carlos Casares 'O neno que quería xogar co mundo', que asina escritor limiao, Antón Riveiro Coello e distribúe a propia Voz.

Faro de Vigo tamén mostra un notable desinterese polo Día das Letras Galegas na súa portada de hoxe, onde só ocupa unha área secundaria que equivale ao 6,4 por cento do total do espazo da primeira plana. O xornal vigués e outro dos xornais máis beneficiados polas axudas da Xunta,

No caso de La Opinión de A Coruña —xornal irmán de Faro, tamén do grupo Prensa Ibérica—, o Día das Letras si ocupa un lugar central, coa fotografía principal de portada, pero levado ao ámbito local, en concreto a Cambre, cun espazo dedicado do 24,7 por cento.

El Correo Gallego é o que máis aposta polas Letras Galegas e Carlos Casares, cunha ilustración central e un espazo dedicado na súa portada do 34,4 por cento.

Outro xornal que si destaca cun amplo espazo e foto central o Día das Letras é La Region de Ourense, que lle dedica un 28,3 por cento da primeira plana.

No caso de El Progreso de Lugo, a área dedicada redúcese ao 7,2 por cento, mentres que no Atlántico Diario, de Vigo, tan só lle dedica un 3,4 por cento.

Basta botar un ollo ás portadas en papel de hoxe da prensa galega para comprobar e entender o desinterese que algúns xornais tradicionais manteñen sobre a lingua e cultura galegas, malia recibir centos de miles de euros en subvención cada ano da Xunta polo uso do galego e en publicidade para a promoción do Día das Letras Galegas. Neste día, hoxe, 17 de maio de 2017, dedicado á figura do escritor Carlos Casares e á lingua e cultura de Galicia, os xornais tan só lle dedicaron en conxunto un 15,5 por cento do espazo das súas portadas á festa das Letras. Para boa parte da prensa tradicional non é hoxe un tema central. E para os dous máis grandes —La Voz e Faro— é un tema menor. Pero iso si, todos saíron hoxe coas portadas en galego para xustificar os cartos recibidos. O resto do ano volverán ao castelán.

Velaquí os espazos dedicados ás Letras Galegas, codificados en azul nas portadas dos distintos xornais.