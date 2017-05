Arrinca na Coruña o proxecto 'Rúas de Ciencia', para visibilizar aos científicos do rueiro español

A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) puxo en marcha 'Rúas de Ciencia', un proxecto para dar visibilidade aos personaxes relacionados coa ciencia e a tecnoloxía que teñen presenza no rueiro das cidades españolas, e que arrinca na Coruña e Alcobendas (Madrid).

Os cidadáns serán quen participen na iniciativa, quen a través dun formulario dispoñible na páxina web do proxecto (www.callesdeciencia.es) poderán identificar as rúas.

Coas súas achegas, irase compondo un rueiro virtual no que se poderá atopar información biográfica dos diferentes personaxes, detalles sobre a vida cotiá na rúa documentada e o seu legado científico e tecnolóxico.

Cada geolocalización irá ademais acompañada de información sobre as propias vivencias dos cidadáns que axudaron á elaboración do rueiro científico, e que teñan relación coas devanditas rúas.

A iniciativa comezará a súa andaina en Alcobendas e A Coruña por ser as cidades que albergan as dúas sedes do Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT).

Con este proxecto, FECYT pretende chegar non só os habitantes e viandantes da cidade, senón tamén aos turistas, de maneira que se xere "unha nova vertente do cada vez máis estendido turismo científico".