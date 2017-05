O presidente do Colexio de Enxeñaría Técnica Informática de Galicia (CPETIG), Marcos Mata, considera "mellorable" a protección das empresas e administracións, así como dos usuarios particulares, fronte aos ciberataques, á vez que aposta pola "concienciación" para afrontar a cibercriminalidade que vai en aumento na Comunidade galega, como no resto de España.

O presidente do Colexio de Enxeñaría Técnica Informática de Galicia. | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista concedida a Europa Press, Mata comentou, con motivo do Día de Internet, que "hai dificultades de acceso" a Internet de alta velocidade en Galicia e apuntou a idade avanzada da poboación e a dispersión como factores.

Neste sentido, o "envellecemento da poboación" representa o principal motivo apuntado por Marcos Mata para que Galicia se atope "entre as comunidades con menor uso" do comercio electrónico en España.

Sobre a protección que hai en Galicia fronte aos ciberataques, o presidente da entidade colexial incidiu en que "é a mesma en Galicia que na Rioxa" ou outra comunidade porque nestes aspectos os factores propios da rexión "non son tan condicionantes".

POLÍTICA DE SEGURIDADE

No entanto, apostou por "ter unha política de seguridade" en materia de prevención xa que, segundo sostén, "o risco cero non existe". Neste sentido, abundou na necesidade de "políticas de recuperación e reacción".

Deste xeito, comentou a importancia de "ser capaces de identificar un ataque". Así mesmo, máis aló da concienciación apelou ao sentido común. "Podo pór unha alarma ou unha porta blindada que se ao final o ladrón chama e ábrolle, non serve para nada. É o que usan nestes ataques", matizou.

Preguntado se en Galicia as empresas están preparadas para estes ataques informáticos, Mata admitiu que "non". Respecto diso, puntualizou que nas pequenas e medianas empresas "é bastante común que non existan políticas de prevención".

Entre outras medidas de prevención, o presidente do Colexio de Enxeñaría Técnica Informática de Galicia apostou por ter o sistema operativo actualizado, contar con antivirus nos equipos e devasas. A iso, engadiu que se realicen descargas desde sitios de confianza e apelou a ter coidado cos correos electrónicos que se abren.

"SE NON O ESPERAS, NON O ABRAS"

Neste sentido, advertiu de que "os atacantes usan reclamos", polo que aconsella: "Se non o esperas, non o abras". Por iso, reiterou que se debe "aplicar o sentido común e menos curiosidade".

Ao fío diso, volveu a recalcar a importancia da concienciación. "De cando en vez lanzan estes ataques e, ao mesmo tempo, están a concienciarnos", afirmou, para apuntar que "hoxe en día están dispoñibles ferramentas de diagnóstico na rede e outros organismos".

"Non é difícil acceder a estas ferramentas se estamos concienciados e apostamos por elas", considerou. Así mesmo, subliñou que se debe "confiar nos profesionais que achegan estes servizos" de seguridade.

"NON SE DENUNCIAN"

En 2015 coñecéronse en Galicia 4.065 casos enmarcados na categoría de cibercriminalidade. A provincia da Coruña, con 2.069, e a de Pontevedra, con 1.032, situáronse entre as máis afectadas o conxunto de España, onde se contabilizaron 60.154 casos, segundo o informe anual do Ministerio do Interior.

Fraudes informáticas, roubos de información, espionaxe industrial, ameazas, coaccións, malware e outros, representan os ciberdelitos en aumento cada ano.

Así, Marcos Mata sinalou que "unha parte dos ataques non se coñecen" porque "non se denuncian". Respecto diso, considerou que moitas empresas prefiren silencialos porque poden "xerar desconfianza nos seus clientes".

Por iso, afirmou que "é moi común" que haxa ciberataques e apostilou que a cifra de casos "está a crecer", pero "moitos non saen á luz".

Preguntado sobre o grao de protección das administracións públicas, aseverou que "a protección total non existe", pero admitiu que "se están dando pasos", aínda que insistiu en que "nunca se está do todo protexido".

"Existe un risco, as administracións están concienciadas, pero aínda hai que dar pasos", sentenciou en declaracións a Europa Press, á vez que recalcou que "é mellorable" a protección.

CAPACITACIÓN DOS PROFESIONAIS

Para contribuír a unha maior seguridade fronte aos ciberataques, o presidente do Colexio de Enxeñaría Técnica Informática de Galicia defendeu a "capacitación dos profesionais", polo que reivindicou a "regulación da profesión".

"Non hai un control", sinalou, polo que demandou que para estas funcións "cóntese con profesionais cualificados". Neste sentido, dixo que "hai un compoñente de mellora importante: esa aposta por mellorar a cualificación dos profesionais e o recoñecemento da profesión". Respecto diso, lamentou "a fuga de talentos" do sector a outros países.

DÍA DE INTERNET

Con motivo da celebración do Día de Internet, Mata animou a "pensar en todo o que nos achegou e todo o gañado no día a día" coa rede. Deste xeito, destacou os trámites con administracións, bancos, no ámbito da saúde e comunicacións, entre outros.

"Xa non hai volta atrás", subliñou Marcos Mata. "Entraña riscos (Internet), pero pensemos en todo o que gañamos", concluíu o presidente do Colexio de Enxeñaría Técnica Informática de Galicia.