As ofertas de traballo creceron un 0,62% o mes pasado en Galicia, segundo InfoJobs

As ofertas de traballo creceron un 0,62% en Galicia o pasado mes de abril con respecto ao mesmo mes do ano anterior, segundo datos do portal de emprego InfoJobs.

A nivel estatal, deu conta de que en abril se publicaron 219.989 ofertas de traballo, cifra un 16,8% superior á do mesmo mes de 2016. No 19,9% desas ofertas ofrecíanse contratos indefinidos e no 21,9% ofertábanse contratos de duración determinada.

En canto ao tipo de xornada, un 62,1% das ofertas eran para traballos a tempo completo; mentres un 18,2% eran para empregos a tempo parcial; e un 3,8% contemplaban xornada intensiva.

No 32,1% das ofertas publicadas requiríase experiencia laboral previa de polo menos un ano, mentres que o 14,1% demandaba dous anos de experiencia e o 11,5% das ofertas pedían polo menos tres anos. Os candidatos sen experiencia aínda podían optar a 93.062 postos de traballo.

CATEGORÍAS E TIPOS DE CONTRATO

Por categorías, a de Comercial e Vendas concentrou o 27,1% das ofertas de abril en InfoJobs, seguida de Turismo e Restauración (15,3%), Atención ao Cliente (12,9%) e Informática e Telecomunicacións (11,9%).

Segundo InfoJobs, un total de 974.912 persoas inscribíronse nas ofertas laborais do portal no cuarto mes do ano e, de todos os candidatos inscritos, o 40,5% tiña estudos universitarios e o 27,4% un ciclo formativo.

O 76,9% dos candidatos que pediu un emprego en abril incluíu entre as súas preferencias a contratación indefinida, e o 19,2% elexía un contrato de duración determinada. O 35,5% dos candidatos dicía preferir un emprego a tempo completo; o 11,8% quería xornada intensiva e o 7,9% prefería un traballo a tempo parcial.

Por comunidades, o 70,7% das ofertas de InfoJobs situábanse nas comunidades de Madrid (68.673 vacantes), Cataluña (63.775) e Andalucía (23.186). Os maiores aumentos relativos nos empregos ofertados corresponderon a Andalucía (+49,3%) e Baleares (+43,6%).