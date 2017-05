Un novo número para poder falar rápido co 112

Fontes laborais dos dous servizos indicaron que nalgún caso os teleoperadores das urxencias sanitarias tiveron que agardar até 7 minutos antes de que os seus compañeiros do 112 lle descolgaran o teléfono.

As novas instalacións do 112 Galicia na Estrada (Pontevedra).

Cómpre ter en conta que as comunicacións poden ser para asuntos de trámite pero tamén, por exemplo, para coordinar o desprazamento dunha UCI móbil a un accidente, circunstancia que evidentemente non pode agardar 7 minutos.

Os traballadores do 112 levan semanas denunciando atrasos na xestión das chamadas dende que os trasladaron de Santiago á Estrada. O traslado foi acompañado dun cambio de plataforma tecnolóxica para xestionar os teléfonos -desenvolvida por Atos Spain, na que é directiva a sobriña de Romay Beccaría. Os operarios aseguran que esta plataforma non está pensada para as emerxencias, fáltanlle números de teléfonos, non ten os recursos actualizados e é moito máis lenta que o software que tiñan en Santiago, antes do traslado.

GC contrastou a existencia da nova liña con fontes sindicais e dos traballadores dos dous servizos, 112 e 061.

Este diario tamén se puxo en contacto coa Vicepresidencia da Xunta, de quen depende a Axencia Galega de Emerxencias. O Goberno nega que liña sexa nova e alega que xa existía antes, cando o 112 estaba en Santiago. O único que cambiou, din, foi o número, dado que agora ten outro prefixo ao estar A Estrada na provincia de Pontevedra.

Carteis de protesta do 112

Os traballadores recoñecen que xa antes existía unha “extensión” para que as urxencias sanitarias puideran chamar directamente aos coordinadores do 112. Con todo, aseguran que só se usaban en circunstancias excepcionais -como o accidente do Alvia ou grandes treboadas- e non porque as liñas estean “colapsadas” como agora, o que impide transmitir a tempo incidencias “normais”. É dicir, que o excepcional en Santiago converteuse en habitual na Estrada. Ademais, engaden que foi o 061 quen esixiu se implantara esa liña uns días despois do traslado á Estrada debido “as colas enormes dos primeiros días”.

Este xoves hai unha reunión entre os traballadores do 112 e a subcontrata a través da cal traballan, Telemark. É a primeira xuntanza para abordar o conflito laboral despois de case un mes de folga, que seguen maioritariamente os case 100 teleoperadores.

A Xunta sempre enmarcou as denuncias destes atrasos dentro do conflito laboral. O Executivo interpreta que as reiteradas queixas de atrasos son en realidade un xeito de meter presión para lograr máis salario. Os operarios demandan unha subida de soldo para compensar o 14% de poder adquisitivo que calculan perderon co traslado. O Goberno defende que, malia a folga e incidencias puntais propias da estrea da plataforma tecnolóxica, o 112 funciona con normalidade.

O período de verán, cando se disparan o número de emerxencias e accidentes, será clave para ver até que punto a calidade do servizo se mantén, como di o Goberno, os se deteriorou, como din os teleoperadores.

O certo é que xa se van acumulando varios indicadores de que hai atrasos. Os bombeiros do Parque de Deza-Tabeiros facilitaron o seu número publicamente no Facebook para que os veciños os chamaran directamente, sen ter que pasar pola coordinación do 112. E no Facebook da Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia tamén quedou constancia dos atrasos: