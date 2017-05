Os profesionais sanitarios galegos perciben ata 2.350 euros menos que a media nacional, segundo un informe de Adecco Healthcare. É máis, aínda que as retribucións que perciben os profesionais do sector sanitario varían en función dos estudos que teñan, en Galicia en todos os casos os seus salarios son inferiores á media do conxunto estatal.

Cirurxiáns, quirófano, médicos | Fonte: Europa Press

Deste xeito, en Galicia son os médicos especialistas os que perciben un salario máis elevado, 43.600 euros brutos ao ano, o que supón 2.350 euros menos que a media.

Séguenlles as persoas que posúen unha licenciatura en Medicina con 31.000 euros, é dicir, 500 euros menos que a media. Por detrás delas atópanse os enfermeiros especialistas cun salario de 23.600 euros, 1.230 euros menos que no conxunto do país; e os xeneralistas, que cobran de media uns 20.700 euros, 300 euros menos que a media.

POR COMUNIDADES

Segundo os datos achegados por Adecco Healthcare, o País Vasco convértese na rexión mellor pagada en canto aos salarios dos seus profesionais sanitarios en calquera das súas ramas. Pola contra, é a Rexión de Murcia a zona na que as retribucións no sector son máis reducidas.

A reversión das concesionarias, as adquisicións entre grupos hospitalarios privados e o emerxente turismo sanitario español, unidos a unha escaseza en determinados perfís fan que o futuro sexa optimista en canto ao emprego sanitario.

Os perfís máis buscados polas empresas serán, segundo este estudo, os médicos especialistas vía MIR, debido a explosión da sanidade privada e as aseguradoras e ao envellecemento da poboación sanitaria; os odontólogos, especialmente os especializados en ortodoncia e odontopediatría son difíciles de atopar en determinadas localidades; e os enfermeiros con dous anos ou máis de especialización vía EIR, segundo o informe.