Forestalia, Gas Natural, Endesa e Gamesa adxudícanse máis de 2.500 MW na poxa de renovables

O Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, a filial 'verde' de Endesa, e Gamesa adxudicáronse máis de 2.500 megawatts (MW) na poxa de renovables celebrada hoxe, segundo informaron a Europa Press en fontes coñecedoras do resultado.

A poxa, como se prevía, volveu contar con tanta presión competitiva que os incentivos quedaron reducidos a cero, como sucedeu na do ano pasado, e tivo como tecnoloxía gañadora á eólica, que levou o principal grupo dos megawatts en xogo, sinalaron as mesmas fontes.

Forestalia volveu dar a sorpresa, como ocorreu xa na poxa do ano pasado, ao adxudicarse o maior paquete na poxa, con 1.200 megawatts (MW).

O ano pasado, na poxa que puña fin á moratoria 'verde', o grupo aragonés presidido por Fernando Samper adxudicouse máis de 400 MW -300 MW eólicos e máis de 100 MW de biomasa- dos 700 MW que se puxeron en xogo.

Pola súa banda, Gas Natural Fenosa adxudicouse máis de 600 MW na poxa, mentres que Enel Green Power España fíxose cunha partida duns 500 MW e Siemens Gamesa con 206 MW.

Mentres, Iberdrola, que é a primeira empresa por potencia eólica en España con máis de 5.500 MW, acudiu á poxa pero non se adxudicou ningún megawatt.

PROCESO DA POXA

A 'macrosubasta' de renovables celebrada este mércores puxo en xogo 2.000 MW, ampliables a 3.000 MW. O obxectivo da poxa lanzada polo Goberno é permitir introducir as tecnoloxías renovables máis eficientes en custos e que a convocatoria permita a España avanzar no cumprimento dos obxectivos da UE de renovables para 2020.

Para iso, a poxa utilizou un sistema marxinalista no que os interesados poxaron á baixa ata completar a bolsa de megawatts en xogo.

Ademais, esta poxa presentábase como tecnoloxicamente neutral, de modo que podía competir todas as fontes de xeración renovable. Esta circunstancia difería do ocorrido na poxa de 2016, na que se puxeron en xogo a principios de 2016 un total de 700 MW, dos que 500 MW eran eólicos e os 200 restantes, de biomasa, e que se pechou sen incentivos e sen adxudicación para as grandes eléctricas.

No entanto, esta formulación xerou controversia no sector, xa que a Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considerou que non había tal neutralidade e solicitou medidas precautelares ao Tribunal Supremo para a suspensión da poxa, que finalmente non foron aceptadas polo Alto Tribunal, ao considerar que o mecanismo beneficia á eólica.