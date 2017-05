Puig, Tous, Textil Lonia e Festina Lotus, entre as 100 marcas mundiais de luxo

Puig, a galega Sociedad Textil Lonia, compañía que comercializa as marcas Purificación García e CH Carolina Herrera, Tous e a marca de reloxos Festina Lotus son os representantes españois no 'top 100' das maiores compañías de luxo no mundo, segundo a última edición do informe 'Global Powers of Luxury Goods 2017' elaborado por Deloitte, no que España está presente por cuarto ano consecutivo.

As vendas acumuladas do catro grandes grupos españois supera os 2.802 millóns de euros en 2015. Destaca o crecemento das vendas de Festina Lotus, que alcanza un 14,5%, seguido de Tous (9,9%) e Puig (9,1%), mentres que Sociedad Textil Lonia é a que rexistra unha maior marxe de beneficios, que alcanza o 9,7%.

O sector do luxo a escala mundial atravesa un dos seus mellores momentos, como certifica o feito de que, durante o pasado ano fiscal, as vendas aumentasen un 6,8%, impulsadas polos mercados emerxentes. En total, as 100 maiores compañías alcanzaron unha facturación conxunta de 212.000 millóns de dólares, segundo o informe.

LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton, Compagnie Financiere Richemont e The Estée Lauder Companies consolidan as súas posicións nas primeiras posicións do ranking.

Completan o 'top 10' Luxottica Group, Kering, The Swatch Group, L'Oréal Luxe, Ralph Lauren Corporation, Chow Tai Fook Jewellery Group Limited e PVH Corporation.

TURISMO DE COMPRAS

Segundo o estudo, o crecemento do sector do luxo pode atribuírse en gran medida aos consumidores procedentes de economías emerxentes.

En Rusia, China e os Emiratos Árabes (tres dos categorizados como mercados de luxo emerxentes), o 70% dos consumidores aumentaron o seu orzamento destinado a gastos, que contrasta co 53% rexistrado en mercados máis maduros como Xapón ou Estados Unidos.

Ademais, case a metade das compras de luxo realízanse nun contexto viaxeiro, xa sexa nun mercado estranxeiro (31%) ou no aeroporto (16%). Esta proporción aumenta ao 60% entre os consumidores dos mercados emerxentes.

A posibilidade de adquirir produtos a prezos máis alcanzables é un dos principais motivos para a compra de produtos de luxo fóra do mercado nacional (43%), así como o acceso a un catálogo máis amplo (43%).