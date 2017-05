A Universidade de Sevilla nomeará Doutor Honoris Causa ao catedrático e crítico de arte galego Antonio Bonet

O Paraninfo da Universidade de Sevilla (US) acollerá a partir das 12,00 horas deste xoves o acto de investidura como Doutor Honoris Causa do catedrático, historiador e crítico de arte Antonio Bonet Correa, a proposta do Departamento de Historia da arte. Actuará como padriño o catedrático de Historia da arte da Facultade de Xeografía e Historia Alfredo Morales, quen fará lectura da laudatio.

Con este acto, segundo precisaron a Europa Press fontes da Hispalense, quérese honrar e recoñecer a traxectoria profesional e vital dun home que dedicou a súa vida ao estudo da arte e a gozar do mesmo, así como a súa capacidade para transmitir a numerosas xeracións o seu entusiasmo pola investigación e a súa dilatada e fértil traxectoria. A súa vinculación coa US e a cidade céntrase nos anos nos que foi director do Museo de Belas Artes (1966-1967) e o seu nomeamento como catedrático de Historia da Arte Hispanoamericana en 1969.

Bonet naceu na Coruña en 1925. Catedrático emérito de Historia da arte da Universidade Complutense de Madrid, estudou Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela, formación ampliada no Institut d'Histoire de l'Art, da Universidade de París, e en L'Ecole du Louvre, na capital francesa.

Entre 1951 e 1957 foi lector na Sorbona e profesor de Historia da arte na Universidade de París. Entre 1958 e 1963 foi profesor na Universidade de Madrid, pasando en 1964 a titular da Cátedra de Historia da arte da Universidade de Murcia, onde estivo ata 1967.

Entre 1966 e 1967 foi director do Museo de Belas Artes de Sevilla. Nesta cidade foi, desde 1969, catedrático de Historia da Arte Hispanoamericana. Con posterioridade foi catedrático de Historia Xeral da arte e de Historia da Arte Hispanoamericana na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade Complutense de Madrid, e entre 1981 e 1983 foi vicerreitor da devandita universidade.

En 1975 foi encarcerado, xunto a outras personalidades da cultura, pola súa pertenza á Xunta Democrática, sendo posto en liberdade aos poucos días. É autor de numerosas obras e artigos científicos sobre arte hispanoamericana, urbanismo e barroco español, e así mesmo é crítico de arte do diario ABC e de El Correo de Andalucía.

Destaca tamén a súa presidencia da Asociación de Críticos de Arte de España e da Feira de Arte Contemporánea de Madrid (ARCO). Desde 1986 é membro da Real Academia de Belas Artes de San Fernando: en decembro de 2008 substituíu na presidencia da Academia a Ramón González de Amezúa. En 2012 o Ministerio de Educación e Cultura concedeulle a Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes.