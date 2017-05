Bruxelas relaxa as normas sobre axudas públicas para favorecer os investimentos en aeroportos rexionais

A Comisión Europea aprobou este mércores novas normas en materia de axudas de Estado que relaxan as condicións que deben cumprir os Estados membros para investir fondos públicos en aeroportos rexionais sen necesidade de que estas axudas sexan notificadas a Bruxelas e de que estean sometidas á súa supervisión.

Pasaxeiros, avión, interior | Fonte: Europa Press

En concreto, novas excepcións adoptadas polo Executivo comunitario permitirán aos países do bloque comunitario destinar financiamento público a aqueles aeroportos rexionais cun tráfico anual de ata tres millóns de pasaxeiros sen ter que recibir antes o visto e prace de Bruxelas.

Segundo os cálculos da Comisión Europea, esta nova excepción facilitará os investimentos públicos en máis de 420 aeroportos en toda a UE, que representan o 13 por cento do tráfico aéreo. Segundo os últimos datos de Aena, os aeroportos españois cuxo tráfico anual non supera o tres millóns de pasaxeiros son os de Santiago, Xirona, Asturias, A Palma, Murcia, A Coruña, Vigo, Almería e Jerez de la Frontera, entre outros.

NOVAS CONDICIÓNS

No entanto, estes investimentos non poderán ser concedidos a aqueles aeroportos que se atopan na zona de influencia doutro aeroporto (a 100 quilómetros de distancia ou a 60 minutos de viaxe). Ademais, a infraestrutura financiada terá que estar completamente operativa no futuro e non ter unha demanda superior á esperada.

Outra condición que impón Bruxelas é que a axuda non poderá superar a cantidade necesaria para desencadear o investimento, tendo en conta os futuros ingresos que xerará. Da mesma forma, só se permitirá cubrir unha porcentaxe concreta dos custos, dependendo do tamaño do aeroporto e de se se atopa nunha rexión remota.

Doutra banda, as novas regras sobre axudas públicas permitirán ás autoridades de cada país cubrir os custos operativos de aeroportos cun tráfico de ata 200.000 pasaxeiros ao ano, que son case a metade de todos os do bloque comunitario pero representan unicamente o 0,75% do tráfico aéreo europeo.

Ademais das novas regras para investimentos en aeroportos rexionais, Bruxelas tamén permitirá aos países da UE destinar axudas públicas de ata 150 millóns para portos marítimos e ata 50 millóns para portos interiores, tamén sen necesidade de que este financiamento estea sometido ao seu escrutinio.

FIN A AEROPORTOS FANTASMA

A comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, presentou os cambios aprobados polo Executivo comunitario nunha rolda de prensa na que subliñou que estas excepcións están destinadas a investimentos públicos para aeroportos que xa existen e non para a construción doutros novos.

"A cuestión dos aeroportos fantasma creo que é moi importante e aquí non hai cambio político. Isto é para aeroportos existentes, non é para abrir novas oportunidades para construír aeroportos ou construír novos. Ese é outro territorio", salientou.

Do mesmo xeito, a actualización da normativa eleva o límite superior para investimentos públicos en actividades culturais e estadios deportivos e simplifica as regras para investir en rexións europeas ultraperiféricas, nas que os países agora poderán cubrir completamente tanto os custos de transporte como outros custos adicionais que teñen as empresas que operan nelas en todos os sectores da economía.