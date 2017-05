A localidade ourensá de Xinzo de Limia (Ourense) rendeu unha sentida homenaxe a Carlos Casares, protagonista das Letras deste ano e autor que aglutinou "consensos" a favor de "unha nova Galicia" construída "sobre palabras e afectos".

Acto institucional en homenaxe a Carlos Casares | Fonte: Europa Press

Así o destacou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante a súa intervención no acto principal do 17 de maio que se trasladou ata Xinzo, localidade que definiu como o "Macondo" do autor ourensán "poboado de xentes que sementaron nel o amor polo relato".

Ante centenares de persoas congregadas na Praza Carlos Casares da localidade ourensá, Núñez Feijóo descubriu unha placa de homenaxe ao autor de "Vento ferido" en compañía do fillo do autor, Hakan; o seu irmán Xabier Casares; o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes e o alcalde de Xinzo, Antonio Pérez.

O acto tamén contou coa presenza do presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices; o conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez; o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Angel Cadenas; o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva e os portavoces do PP e do PSOE no Parlamento galego, entre outros.

Na súa intervención o presidente da Xunta cualificou a Casares como "un labrador das palabras" que "recollía e sementaba o que escoitaba" en forma de contos, de forma que "poucas veces a cultura oral estivo tan próxima á literaria".

"UNHA NOVA GALICIA SOBRE PALABRAS E AFECTOS"

Núñez Feijóo destacou o "compromiso" de Casares para "levantar unha nova Galicia, non sobre dogmas senón sobre palabras, afectos e acordos", así como o seu "traballo" por "conquistar novos lectores para o galego" O presidente da Xunta abundou na aposta de Casares polo diálogo e polas "ideas que unen" no canto de polas que separan.

Así, referiuse a a preocupación do autor ourensán por "ver no galego que non emprega a súa propia lingua, non a un inimigo ao que hai que combater, senón a un irmán ao que hai que convencer".

Ademais do compromiso a través de "a súa obra literaria fecunda", o xefe do Executivo galego tamén lembrou as "pontes tendidas" a través do seu papel como lexislador no primeiro Parlamento de Galicia, no que "entre outras cousas" colaborou na posta en marcha da Lei de Normalización Lingüística.

APOSTA POLO DIÁLOGO E OS NENOS

Tamén por esa capacidade de diálogo apostou o alcalde de Xinzo, Antonio Pérez, durante a súa intervención.

O edil destacou a "bonhomía" do autor desde a súa chegada á próxima localidade de Sabucedo cando tiña catro anos.

"Casares tiña moitas virtudes, sobre todo a capacidade de conversar e de diálogo que a sociedade bota tanto de menos hoxe día", dixo o edil.

Na súa intervención o primoxénito do autor, Hakan Casares, agradeceu as "mostras de agarimo" da "xente anónima" que se achega para dicirlle "o boa persoa" que era o seu pai.

Hakan Casares avogou por converter as Letras Galegas nunha "festa para os nenos", para animarlles a "ler en galego" e gozar da cultura de Galicia co obxectivo de que "algún colla afección por escribir" e loitar "por esa Galicia que o seu pai soñou".