Selfis dos pés para concienciar sobre a súa importancia

O Colexio de Podólogos de Galicia pon en marcha a campaña #Selpie para informar os cidadáns sobre a figura do podólogo e a importancia de realizar un correcto coidado dos pés, ademais de reforzar a presenza do colexio profesional na sociedade.

Pés sobre a herba

Esta iniciativa créase con motivo do 20º aniversario que o Colexio de Podólogos de Galicia celebra este ano. Instalarase un fotomatón nas rúas de Vigo para que os transeúntes quiten unha fotografía dos seus pés. Será o vindeiro venres, 19 de maio, entre as rúas Urzáiz e Príncipe, no Farol, entre as 16:00 e as 20:00 horas.

Os participantes na campaña #Selpie que se fagan unha foto dos seus pés ou de temática podolóxica poderanse quedar coa imaxe. Cada copia levará unha frase con consellos e curiosidades relacionadas cos pés. Entre os temas están “Unha persoa dá unha media de entre 8.000 e 10.000 pasos ao día, que suman 185.074 quilómetros ao longo da vida, o que é o mesmo, máis de 4 voltas ao planeta. Se o pensas ben, é unha chea de traballo” ou “A presión sobre os pés cando corres pode ser de ata 4 veces o peso do teu corpo”.

Todos os participantes entrarán no sorteo de dúas experiencias de lecer. Ademais, os colexiados que desexen participar poden enviar as súas fotografías, ata o día 31 de maio, ao correo do Colexio de Podólogos de Galicia (info@copoga.com) acompañadas do formulario de participación.

Finalmente, as imaxes recompiladas na campaña #Selpie servirán para a montaxe da exposición artística "Pensando cos pés", que creará a artista colaboradora Noemí Lorenzo Pérez. A mostra percorrerá a partir de setembro varias cidades de Galicia.