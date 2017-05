CyL e Galicia demandarán á UE que en 2018 inclúa o Corredor do Noroeste nas Redes Transeuropeas de Transporte

Castilla y León e Galicia demandarán á Unión Europea a inclusión en 2018 do Corredor do Noroeste na Rede Transeuropea de Transportes, a fin de permitir a conexión do tráfico de mercadorías desde ambas as comunidades ademais de desde Asturias e Cantabria ata Francia e o resto de Europa, para complementar o eixo Atlántico número sete, e unirse a este.

A proposta conxunta trasladarase ao Goberno de España para que a eleve á UE, que deberá decidir sobre este novo deseño.

Esta formulación potenciará a conexión ferroviaria dos portos da fachada Atlántica cara ao noroeste de Castilla y León e a súa posterior comunicación co Corredor Atlántico, así como a saída das mercadorías cara a Europa pola fronteira de Hendaia.

Castilla y León xa incluíu os proxectos de intermodalidad loxística que se derivan desta nova proposta de Corredor no Master Plan da Estratexia SICA (Sección Ibérica do Corredor Atlántico da Macrorrexión RESOE), aprobado en Ponferrada por unanimidade dos socios do Grupo de Traballo de Transportes e Loxística --entre os que se atopa Galicia--.

A revisión da Rede suporá plasmar nun novo Corredor do Noroeste a idea de capilaridade da actual configuración do Corredor Atlántico que sempre defendeu a Junta de Castilla y León nos diversos foros europeos.

Neste sentido, a postura da comunidade autónoma sempre foi considerar o Corredor Atlántico non como unha mera configuración lineal, senón como un espazo de confluencia e integración dos distintos territorios, plataformas e infraestruturas loxísticas que se atopan situadas no espazo comprendido entre a liña do corredor e a liña de Fachada Atlántica.

"ALGO MÁIS QUE UNHA LIÑA SOBRE UN PLANO"

"Sempre defendemos que o Corredor Atlántico era algo máis que unha mera liña sobre un plano; unha Rede cun carácter integrador e de capilaridade entre os diferentes enclaves loxísticos", sinalou o conselleiro de Fomento e Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

"É o momento de apostar conxuntamente con outras Comunidades polo desenvolvemento daquelas infraestruturas que non se atopan na liña do Corredor Atlántico e que son esenciais para Castilla y León polo seu gran valor engadido e achega á actividade loxística", apuntou Suárez Quiñones.