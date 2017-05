Fisioterapeutas galegos lembran que un bo uso da bicicleta mellora a saúde cardiovascular e musculoesquelética

O uso da bicicleta é ideal para mellorar a saúde tanto a nivel cardiovascular como musculoesquelética xa que reporta múltiples beneficios, segundo explicaron fisioterapeutas madrileños, cataláns, navarros, vascos e galegos no último videoconsello da súa campaña '12 meses, 12 consellos de saúde'.

Tendo en conta que a bicicleta se converteu no medio de transporte común nas cidades para percorrer distancias curtas, o Colexio profesional de Fisioterapeutas da Comunidade de Madrid (CPFCM), o Colexio de Fisioterapeutas de Cataluña, o Colexio oficial de Fisioterapeutas do País Vasco, o Colexio oficial de Fisioterapeutas de Navarra e o Colexio oficial de Fisioterapeutas de Galicia, lanzaron recomendacións básicas para circular correctamente en bicicleta e, deste xeito, evitar lesións.

"Cando pedaleemos, é preferible levar cadencias de pedaleo elevadas para non sobrecargar a musculatura e articulacións das pernas, xa que así traballaremos máis a nivel cardiopulmonar e evitamos picos de forza elevados nas articulacións dos xeonllos", explica José Santos, secretario xeral do CPFCM.

Outro dos consellos é situar correctamente a altura do sillín, que se axustará "montándonos na bicicleta e apoiando o talón no pedal cando se atope na parte máis baixa, quedando o xeonllo completamente estirado". Así mesmo, hai que ter en conta a anchura e o acolchamento do sillín, sendo máis recomendable unha cadeira de brazos un pouco branda para traxectos curtos.

No caso das mans, para evitar patoloxías como adormecementos, os fisioterapeutas recomendan "manter unha musculatura sa do tronco para evitar que recaia demasiado peso nas mans". Ademais, informan de que existen tamén luvas con xeles densos e puños ergonómicos especiais no caso de neuropatías por exceso de presión.

Doutra banda, afirman que circular por cidades non ten por que ser perigoso, a condición de que se faga de forma prudente e atendendo ás normas básicas. Entre outros consellos, recomendan circular polo carril dereito, en liña recta, e indicando as manobras que se van a realizar cos brazos.

Ademais, o secretario xeral do Colexio profesional de Fisioterapeutas de Madrid, José Santos, explica que é conveniente manter a bicicleta en bo estado, realizando revisións dos freos, cambios, dirección, rodas e luces, periodicamente. "O uso do casco pode facer ao ciclista sentirse máis seguro, pero non evita os accidentes de tráfico", lembra.

Así mesmo, engade que "unha verdadeira seguridade na bicicleta baséase na utilización de medidas de protección activa como son a moderación da velocidade, a atención ao conducir, a sinalización dos movementos e manobras, así como a prevención dos movementos propios e alleos".