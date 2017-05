O catedrático da UVigo Ramón Hermida impartirá a conferencia inaugural do 15 Congreso de Hipertensión da Rioxa

Os factores de risco vascular, os avances no seu tratamento e a importancia da medición adecuada e constante da tensión serán algúns dos temas principais que, desde este xoves, van centrar o 15 Congreso da Sociedade Rioxana de Hipertensión Arterial e Risco Vascular, que se celebrará este xoves e venres en Santo Domingo.

O Congreso foi presentado este mércores pola presidenta do Colexio oficial de Médicos da Rioxa, Inmaculada Martínez; o presidente da Sociedade Rioxana de Hipertensión, Rafael Crespo; e o director do Area de Saúde da Rioxa, Juan Ramón Rábade.

A cita, que se realiza baixo a lema 'Un longo camiño por andar' reunirá a uns 200 profesionais de diferentes disciplinas médicas, desde o medicamento de familia, a diferentes especialidades e a profesionais enfermeiros, xa que tamén se celebra a V Reunión de Enfermaría. Este ano, ademais, asisten farmacéuticos comunitarios.

Trátase, deste xeito, de "ir ampliando o número de especialidades para difundir os novos avances científicos no diagnóstico e o tratamento da enfermidade hipertensiva así como as complicacións secundarias que pode causar", segundo sinalou Crespo.

Pola súa banda, Rábade sinalou "esta é unha cita obrigada para profesionais sanitarios e para xestores e non fai senón reforzar liñas estratéxicas priorizadas pola Consellería, recollidas tanto no III Plan de Saúde como na Estratexia de Cronicidade, co obxectivo de controlar e minimizar os factores de risco cardiovascular".

O Congreso leva a cabo coincidindo con que este ano a Sociedade Internacional de Hipertensión (International Society of Hypertension, ISH), e a liga Mundial da Hipertensión (World Hypertension League, WHL), organizaron a campaña May Measurement Month (MM17), mes de medición de maio.

Trátase dunha campaña de sensibilización global da presión arterial que se desenvolverá ao longo deste mes e que se suma ao Día Mundial da Hipertensión que se celebra anualmente o 17 de maio. Porque, como incidiu Crespo, "a presión arterial non é unha medida soa, hai que insistir en que se debe tomar a tensión periodicamente".

E é algo "fundamental", porque a hipertesión é, en moitos casos "unha doenza silente", hai moita xente que a padece sen sabelo, precisamente pola ausencia desas medicións. Calcúlase que, en España, hai un 42% de pacientes hipertensos, unha porcentaxe que, na Rioxa, queda nun 20% "recoñecidos" entre os maiores de 14 anos.

Son, sobre todo, homes, e a cifra dispárase "de forma exponencial" a partir dos 50 anos, de tal maneira que entre un 50 e un 60 por cento dos homes rioxanos padécena. "É esencial que os pacientes saiban que teñen hipertensión", insistiu Crespo, que apuntou tamén á importancia de estender a monitorización ambulatoria na Atención Primaria.

Neste sentido, hai estudos, como un da Universidade de Vigo que se vai a presentar precisamente no Congreso, que sinalan que a monitorización reduce nun 53% o risco vascular. "O mellor investimento é comprar un aparello validado para tomarse a tensión en casa", afirmou Crespo, quen sinalou que hai que medila "ao levantarse e antes de irse a durmir".

O PROGRAMA DO CONGRESO

O Congreso comezará co concurso de Casos Clínicos. Tras a apertura, seguirá a Conferencia Inaugural a cargo de Ramón Hermida Domínguez, catedrático e fundador do Laboratorio de Bioenxeñería e Cronobioloxía da Universidade de Vigo.

A súa conferencia versará sobre o proxecto Hygia, MAPA e cronoterapia, onde fará un resumo deste ambicioso estudo realizado en 40 centros sanitarios de toda Galicia con máis de 18.000 pacientes e un seguimento de máis de 5 anos. Este estudo demostra a importante redución do risco grazas ás medicións, e apunta á súa extensión en Atención Primaria.

Posteriormente, celebrarase unha mesa redonda sobre "Seguridade renal e cardiovascular no tratamento da diabetes", na que estarán presentes Alberto Sanjuán Hernández Franch, xefe de Servizo de Nefroloxía do Hospital Universitario "Miguel Servet" e Paola Beltrán Troncoso, cardiólogo responsable da Unidade de Insuficiencia Cardíaca do Hospital Moisès Broggi/Hospital Xeral de Hospitalet.

A mesa será moderada por Alejandro Cámara Balda, endocrinólogo do Hospital San Pedro. Durante a mesma, debateranse os tratamentos da Diabetes e a seguridade que estes ofrecen a nivel renal e cardiovascular.

A primeira xornada finalizará cunha conferencia "Que hai de novo en Lípidos nas Guías Europeas 2016? Identificación do paciente de alto risco cardiovascular", que será impartida por Juan Manuel Pérez Gómez, médico especialista en Medicamento Familiar e Comunitario. Estará moderada por Angel Julián Brea Hernando, xefe do Servicio de Medicamento Interno do Hospital San Pedro e responsable da Unidade de Lípidos.

Para o venres 19 programáronse diferentes talleres, dirixidos tanto a médicos como a enfermeiras, como os centrados en estimación e manexo das táboas de Risco Vascular, Monitorización Ambulatoria da Presión Arterial e Automedida da Presión Arterial, e o manexo do paciente diabético.

Posteriormente programouse a conferencia "Novos avances en Insuficiencia Cardíaca" cuxa relatora será Ana Portolés, da Unidade de Insuficiencia Cardíaca do Hospital Miguel Servet de Zaragoza e moderada por Beatriz Moreno Djadou, do Servizo de Cardioloxía do Hospital San Pedro de Logroño.

O Congreso finalizará cunha Mesa de Clausura sobre "Rehabilitación cardíaca, a importancia da súa implantación", cuxos relatoras serán José María González Gay, do Hospital Fundación de Calahorra, e José Antonio Alarcón Duque, do Hospital Donostia, San Sebastián, moderado por Nieves Bravo Delgado, do Servizo de Cardioloxía do Hospital San Pedro de Logroño.

Trátase, como sinalou Crespo, "dun programa moi variado, co que se pretende que os profesionais obteñan unha formación científica adecuada cunha actualización en todos os ámbitos da prevención cardiovascular, así como o diagnóstico e o tratamento da Hipertensión Arterial e as enfermidades relacionadas con iso".