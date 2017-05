Tejerina comprométese coa mellora da calidade da auga, pero lembra que o saneamento é competencia municipal

A ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, destacou este mércores as actuacións do Goberno encamiñadas á mellora da calidade da auga de toda España, e en concreto das rías galegas, pero matizando que as políticas de saneamento e depuración son competencia dos concellos.

Tejerina respondeu así ao portavoz de En Marea no Congreso, Antón Gómez-Reino, quen denunciou que as rías foron "vendidas ao mellor ofertante" e sofren unha "falta de modelo" que as condenou a unha situación de deterioración.

Gómez-Reino culpou desta situación aos sucesivos "gobernos conservadores" e a súa "acción contraria ao ben común, a inacción pública, facer a vista gorda e colaborar cos delincuentes".

Neste sentido, a ministra subliñou que todas as actuacións do Executivo realizáronse "conforme ao ordenamento xurídico vixente" e lembrou que só pode acometer actuacións de depuración e saneamento das augas se antes foron declaradas obras de interese xeral.

"A pesar de que a distribución de competencias é a que é, este Goberno está plenamente comprometido coa mellora da calidade das augas, tanto en Galicia como no resto do territorio", insistiu asegurado que para o Executivo é "prioritario" cumprir cos compromisos ambientais sen trasladar aos cidadáns o custo das sancións comunitarias.

SITUACIÓN DE ABANDONO EN 2011

Tejerina fixo así un repaso das actuacións do Goberno e defendeu que se levaron a cabo para "reverter a situación de abandono" coa que se atopou cando chegou á Moncloa en 2011 e que dera lugar á apertura de tres expedientes sancionadores por parte da Unión Europea.

"Por iso realizamos en todas as comunidades autónomas unha auditoría para coñecer a situación real e poder priorizar os investimentos no horizonte 2016-2020", explicou. Este obxectivo levou a cabo tamén en Galicia, onde defendeu que a situación xa "non se parece en nada" á que deixou o anterior goberno socialista.

"O Goberno entende o medio ambiente como un aliado para o desenvolvemento e a protección do emprego. Sen demagoxia, declaracións altisonantes e só con rigor e eficacia para que todos os galegos dispoñan dunha auga cada vez de maior calidade en ríos e costas", reiterou.