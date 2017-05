O patrimonio investido en Fondos en Galicia creceu un 4,7% en 2016, segundo o Observatorio Inverco

O patrimonio investido en Fondos en Galicia creceu un 4,7 por cento en 2016, ata alcanzar os 8.850 millóns de euros, segundo indica o Observatorio Inverco.

Nun comunicado, a entidade indica que o número de contas de partícipes de Fondos neste territorio incrementouse un 7,1 por cento ao longo de 2016, ata alcanzar as 323.779. Por provincias, A Coruña acumula case a metade do investimento (4.243 millóns de euros), fronte aos 2.520 millóns de Pontevedra, e os 1.046 e 1.041 millóns de Lugo e Ourense.

En concreto, catro de cada dez euros están investidos en Fondos Monetarios/Renda Fixa, mentres que o 6,8% decántase polos Fondos de Renda Variable, fronte ao 8,7% do ano anterior.

O aforro acumulado en Fondos de Investimento polos partícipes residentes en Galicia é xa do 15,3 por cento do seu PIB rexional, fronte ao 10,4 por cento de fai tres anos.

No ámbito nacional, o 48,2% do patrimonio investido en fondos en 2016 concentrouse en vehículos mixtos ou renda variable, o que supón sete puntos menos que o ano anterior.

Esta caída debeuse á elevada volatilidade dos mercados na primeiro metade do pasado ano, que levou aos partícipes a apostar por produtos máis conservadores. Concretamente, o 10,7% do aforro destinouse a fondos de renda variable, mentres que o 37,5% foi a parar a vehículos mixtos, como fondos mixtos, globais ou de retorno absoluto.

A nivel nacional, o 29,8% do patrimonio en fondos destinouse a monetarios e de renda fixa en 2016, fronte ao 27% do ano precedente, mentres que o 22% destinouse a vehículos garantidos/rendibilidade obxectivo, máis de catro puntos máis que ao peche de 2015.

Os fondos de investimento rexistraron un crecemento no seu volume de activos por cuarto ano consecutivo, ata 15.000 millóns de euros, e no número de contas novas de partícipes, que alcanzou os 8,28 millóns.

As comunidades de Madrid, Cataluña e País Vasco acapararon o 54,4% do aforro acumulado en fondos de investimento, aínda que soamente representaron o 35% da poboación total. Ao longo do ano continuou crecendo o investimento en fondos sobre o PIB nacional, ata o 21,1%, fronte ao 11,6% do ano 2012. No caso de País Vasco, A Rioxa e Navarra, os fondos de investimento supoñen xa máis dun 35% do seu PIB rexional.