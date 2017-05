Banco Popular vende o seu 2,8% da socimi Merlín, valorado en 145,7 millóns

Banco Popular puxo á venda a participación do 2,86% que ten como terceiro accionista de referencia de Merlín Properties, valorado nuns 145,7 millóns de euros en función dos actuais prezos de mercado da socimi.

A entidade que preside Emilio Saracho abordará esta desinversión mediante unha colocación acelerada que puxo en marcha ao peche de mercado a través de Credit Suisse, segundo informou á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, o Popular colocará 13,41 millóns de títulos de Merlín, representativos do 2,86% do capital do actual primeiro grupo patrimonial español cotizado, que ten a Santander e BBVA como primeiros accionistas.

Popular suma esta desinversión ás realizadas nas últimas datas, como a da súa filial de servizos financeiros, e mentres está inmerso no proceso de eventual venda da propia entidade.