Forestalia desenvolverá da man de GE os 1.500 MW eólicos conseguidos nas poxas de renovables

O Grupo Forestalia alcanzou un acordo coa estadounidense General Electric (GE), como socio tecnolóxico, para a subministración dun total de 1.500 megawatts (MW) para os proxectos eólicos que o grupo promotor de renovables desenvolverá en España, conseguidos nas dúas poxas 'verdes', informou a compañía.

En concreto, Forestalia adxudicouse 1.200 MW eólicos na poxa de renovables celebrada hoxe. A adxudicación do grupo realizouse a través da empresa do grupo Sociedade Aragonesa Transeuropea de Enerxías Renovables.

Ademais, o grupo aragonés presidido por Fernando Samper adxudicouse o ano pasado, na poxa que puña fin á moratoria 'verde', outros 408,5 MW -300 MW eólicos e 108,5 MW de biomasa-.

Segundo o acordo alcanzado, GE realizará o desenvolvemento tecnolóxico e a fabricación destes aeroxeradores cos seus recursos en Europa: a través do seu Centro de Excelencia en Enxeñaría de Barcelona, o segundo maior deste tipo da compañía no mundo; o fabricante de pas LM Wind Power, recentemente adquirido por GE, con plantas de produción en Ponferrada (León) e Castellón e un centro de servizos nas Pontes (A Coruña); así como a fabricación da turbina no seu centro de manufactura en Slazbergen (Alemaña).

AVANCE NOS PROXECTOS ADXUDICADOS EN 2016

No caso dos proxectos adxudicados o ano pasado, Forestalia afirmou que está a cumprir coa súa planificación de todos os proxectos necesarios para aplicar os 408,5 MW adxudicados o ano pasado.

Así, para os 300 MW de enerxía eólica, Forestalia está a avanzar na preparación da construción dos seus parques eólicos, todos eles en Aragón, onde foron declarados de interese autonómico.

"Toda esta actividade permitirá desenvolver en tempo e forma as instalacións, aténdose aos prazos e requisitos fixados tanto nas poxas ministeriais como no Decreto-lei 2/2016, aprobado polo Goberno de Aragón o 30 de agosto, para o impulso da produción de enerxía eléctrica eólica na comunidade autónoma", engadiu o grupo.