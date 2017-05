A galega María Emilia Casas, nomeada membro da autoridade europea que controla aos partidos

A expresidenta do Tribunal Constitucional María Emilia Casas foi nomeada novo membro do comité de personalidades independentes da Autoridade para os partidos e as fundacións políticas europeas, segundo informou o Parlamento Europeo nun comunicado.

A designación foi acordada este mércores pola conferencia de presidentes da Eurocámara, formada polo presidente, Antonio Tajani, e polos líderes dos grupos políticos do Hemiciclo.

Xunto con Casas, o Parlamento Europeo tamén nomeou como membro deste organismo ao italiano Carlo Casini, expresidente da Comisión de Asuntos Constitucionais da Eurocámara.

A Autoridade para os partidos políticos europeos e as fundacións políticas europeas encárgase de verificar que os partidos e as fundacións cumpren coas obrigacións e controlan as doazóns e contribucións que reciben.