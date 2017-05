Dous motoristas resultan feridos, un deles grave, en dous accidentes rexistrados na Coruña e Vigo.

Dous motoristas resultaron feridos en dous accidentes de circulación rexistrados ao longo da tarde do mércores nas cidades da Coruña e Vigo, segundo informa o 112 Galicia.

No primeiro caso, unha persoa resultou ferida na Coruña tras chocar coa súa moto contra un turismo, na rúa Ramón e Cajal sobre as 14,00 horas.

O 112 Galicia recibiu á alerta por parte dun particular, que advertía ademais que o accidentado se atopaba en estado grave.

Ao lugar desprazáronse efectivos do 061 e Bombeiros da Coruña, ademais de informar a Protección Civil e a Policía Local.

En Vigo, unhas horas máis tarde, outro motorista resultou ferido despois de verse implicado nunha colisión cun turismo, na rúa República da Arxentina.

Un particular alertou do suceso sobre as 17,40 horas e o 112 informou a 061, Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Policía Local.

INCENDIO DUN COCHE

Doutra banda, un vehículo resultou calcinado por completo durante a tarde do mércores en Mos, concretamente na DP-2601 ao seu paso polo Alto de Puxeiros.

Así mesmo, como consecuencia do lume, o cableado eléctrico da estrada tamén se viu afectado. O vehículo incendiado quedou ocupando a metade da calzada, o que provocou retencións na zona.

O 112 Galicia recibiu o aviso sobre as 17,30 horas da tarde, e informou a Bombeiros do Baixo Miño, ao Servizo Municipal de Emerxencias, á Policía Local e á Garda Civil de Tráfico, ademais da compañía responsable da subministración eléctrica.